Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı! "İstanbul'un her sokağında biz varız!"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen organize suçlar ve asayiş toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uygulanan güvenlik politikalarıyla asayişi bozan tüm suçlarda önemli düşüşler yaşandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, suç oranlarının düştüğünü söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 14:03

Ali Yerlikaya, 'da gerçekleştirilen organize suçlar ve asayiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 339 örgütünün çökertildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, 6 bin 31 kişinin tutuklandığını açıkladı. Uygulanan politikalarıyla asayişi bozan tüm suçlarda önemli düşüşler yaşandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, suç oranlarının düştüğünü söyledi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

İstanbul’da, Kişilere Karşı İşlenen 10 Önemli katalog suçunda, 2022 yılındaki aylık ortalama olay sayısı 9 bin 45’ti. Bu sayı 2025 yılında aylık bazda 7 bin 130’a geriledi. Yani aylık ortalama 1.915 daha az olay meydana geldi. Düşüş oranı %21,2. Aydınlatma oranı ise 1,6 puan artarak % 99,5’e yükseldi. Örnek vermek gerekirse… Bu dönemde, Çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve Konut dokunulmazlığı ihlali %41, Kasten yaralama %16 azaldı. Bir diğer başlık… Mal Varlığına karşı işlenen 9 önemli suç… İstanbul’da, 2022 yılında, aylık 4 bin 95 olan olay sayısı, Bu yıl 1.873 azalarak 2 bin 222 oldu Düşüş oranı % 45,7. Aydınlatma oranı ise bu dönemde tarihi bir başarı var. Aydınlatma oranımız 19 puan arttı ve %92,8’e çıktı. Bakın detay veriyorum: İstanbul genelinde, Otodan hırsızlık: % 83, Evden hırsızlık: %69 Kapkaç: %78 Yankesicilik: %63 Motosiklet hırsızlığı % 58 azaldı. Yurt dışına giderken vatandaşlarımız birbirlerini uyarıyor değil mi? “Aman cüzdanına, pasaportuna, çantana dikkat et” diye. Ama o ülkelerde herhangi bir hırsızlıkla, kapkaçla karşılaşsanız, süreçler çok ağır ilerliyor. Sonuç almak çok güç. Çünkü bu olaylar sıradanlaşmış…

Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı! "İstanbul'un her sokağında biz varız!"

"FETÖ’CÜLERİN HAZIRLADIĞI RAPORLARDAKİ GİBİ DEĞİL..."

Merdiven altı, ’cülerin hazırladığı raporlardaki gibi değil: Avrupa Birliği İstatistik Birimi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, FBI, OECD Suç İstatistikleri Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü, Ve ilgili ülkelerin İçişleri Bakanlığı verileri gibi, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara aittir. 2023 yılında 100 bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı; ülkemiz genelinde 66’ydı. Ama biz durmuyoruz.

Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı! "İstanbul'un her sokağında biz varız!"

RAKAMLARLA AÇIKLADI

2024 yılında bu rakam 34’e; 2025 yılının ilk 11 ayında da 19,9’a düştü. Diğer ülkeler 2025 verilerini açıklamadığı için kıyaslamalarımızı 2024 verilerine göre yapacağım. Evet, 2024 yılında 100 bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı; ülkemizde 34 iken, Bu rakam Birleşik Krallık’ta 367, yani ülkemizin yaklaşık 11 katı daha fazla. Fransa’da 328, İsveç’te 317, İspanya’da 169, Almanya’da 140, yani ülkemizden yaklaşık 4 kat daha fazla. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen dolandırıcılık suçu olay sayısı Türkiye’de 125 iken, Bu rakam İsveç’te 2.019, yani bizim 16 katımızdan daha fazla. Almanya’da 879, bizim 7 katımızdan daha fazla. Norveç’te 528, İspanya’da 218, 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Yağma ve Gasp olay sayısı: Türkiye’de 14. Bu rakam İspanya’da 131, yine bizim yaklaşık 9,5 katımız. Birleşik Krallık’ ta 117, İsveç’te 83, Almanya’da 17. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen cinsel saldırı suçu olay sayısı: Türkiye’de 10 iken; Bu rakam Norveç’te 130, ülkemizden 13 kat daha fazla. İspanya’da 40, Almanya’da 16. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Kasten öldürme suçu olay sayısı: Türkiye’de 100 bin kişide 2,3 iken; Bu rakam İsveç’te 4,7, İspanya’da 4,3. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Kasten Yaralama suçu olay sayısı: Türkiye’de 411 iken İsveç’te 842, Birleşik Krallık’ta 767, Almanya’da 517, Fransa’da 506. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Motorlu Araç Hırsızlığı suçu olay sayısı: Türkiye’de 4 iken, Bu rakam Birleşik Krallık’ta 527, Fransa’da 208, İtalya’da 171, İsveç’te 125, Norveç’te 101, İspanya’da 69, Almanya’da 36. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Siber Suçlarla ilgili olay sayısı: Türkiye’de 138. Bu rakam İspanya’da 835, Norveç’te 536, Fransa’da 523, Almanya’da 156.

Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı! "İstanbul'un her sokağında biz varız!"

"İSTANBUL'UN HER SOKAĞINDA BİZ VARIZ"

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana; yaptığımız her operasyonu, attığımız her adımı tam bir şeffaflıkla yürütüyoruz. Uyguladığımız güçlü ve sürekli operasyonel yöntem sayesinde; Organize suç örgütlerinin, * Elebaşı ve yönetici kadroları, * Yeniden örgütlenme kapasiteleri, * Finansal ağları ve mal varlıkları, * Kırmızı bülten ve ortak operasyonlarla uluslararası bağlantıları, * Pek çok ilimizde eşzamanlı operasyonlarla saha hakimiyetleri tasfiye edilmektedir. İşte bu perspektifle düzenlediğimiz operasyon sonuçlarına göre; İstanbul’da organize suç örgütleriyle mücadelenin verileri… Son 2 buçuk yılda, İstanbul’da; 205’i KOM, 79’u Narkotik ve 55’i siber alanda olmak üzere, Toplam 339 organize suç örgütünü çökerttik; 6 bin 31 şahsı tutukladık. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, İstanbul’un 39 ilçesi, 961 mahallesinde, Her sokağında biz varız! Suç ve suçlularla mücadele, devamlılık arz eden bir mücadeledir ve Kahraman güvenlik güçlerimizde de bu azim fazlasıyla mevcuttur. Şehir eşkıyalığına soyunan, Suç işlemeyi kendine hak gören her kim varsa, Karşılarında biz varız! Hiçbir şehir eşkıyasının, Vatandaşlarımıza musallat olmasına, Esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Peki biz, sanal medyada sürekli köpürtülen, Ağızlarına pelesenk ettikleri, O suç örgütleriyle ilgili neler yaptık? Bu yapıların 11 elebaşından 8’si yurt içi ve yurt dışındaki cezaevindedir. 3’ü yurt dışında firaridir. Bunlar hakkında da kırmızı bülten çıkardık. Bu şehir eşkıyalarının da ülkemize getirilmeleriyle ilgili Çalışmalarımız devam etmektedir. Bakın, bu 11 örgütün toplam 1.626 üyesi yurt içinde, 65’i yurt dışında cezaevinde. Ayrıca 58 farklı ülkeden, 560 şahsın yurt dışından ülkemize iadesini sağladık. Son 2,5 yılda, kırmızı bültenle, toplam 1.270 yabancı şahsı yakaladık. Suçla mücadelede bizim çizdiğimiz vizyon işte budur!"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir soygun da Adalar Adliyesi'nde! Zabıt katibi emanet bölümünü boşaltmış
Büyükçekmece Adliyesi’nde 154 milyon liralık vurgun! Savcılık düğmeye bastı
ETİKETLER
#istanbul
#içişleri bakanı
#fetö
#organize suç
#güvenlik
#Suç Oranları
#Suçla Mücadele
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.