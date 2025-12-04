Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı! "İstanbul'un her sokağında biz varız!"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen organize suçlar ve asayiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 339 organize suç örgütünün çökertildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, 6 bin 31 kişinin tutuklandığını açıkladı. Uygulanan güvenlik politikalarıyla asayişi bozan tüm suçlarda önemli düşüşler yaşandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, suç oranlarının düştüğünü söyledi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

İstanbul’da, Kişilere Karşı İşlenen 10 Önemli katalog suçunda, 2022 yılındaki aylık ortalama olay sayısı 9 bin 45’ti. Bu sayı 2025 yılında aylık bazda 7 bin 130’a geriledi. Yani aylık ortalama 1.915 daha az olay meydana geldi. Düşüş oranı %21,2. Aydınlatma oranı ise 1,6 puan artarak % 99,5’e yükseldi. Örnek vermek gerekirse… Bu dönemde, Çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve Konut dokunulmazlığı ihlali %41, Kasten yaralama %16 azaldı. Bir diğer başlık… Mal Varlığına karşı işlenen 9 önemli suç… İstanbul’da, 2022 yılında, aylık 4 bin 95 olan olay sayısı, Bu yıl 1.873 azalarak 2 bin 222 oldu Düşüş oranı % 45,7. Aydınlatma oranı ise bu dönemde tarihi bir başarı var. Aydınlatma oranımız 19 puan arttı ve %92,8’e çıktı. Bakın detay veriyorum: İstanbul genelinde, Otodan hırsızlık: % 83, Evden hırsızlık: %69 Kapkaç: %78 Yankesicilik: %63 Motosiklet hırsızlığı % 58 azaldı. Yurt dışına giderken vatandaşlarımız birbirlerini uyarıyor değil mi? “Aman cüzdanına, pasaportuna, çantana dikkat et” diye. Ama o ülkelerde herhangi bir hırsızlıkla, kapkaçla karşılaşsanız, süreçler çok ağır ilerliyor. Sonuç almak çok güç. Çünkü bu olaylar sıradanlaşmış…

"FETÖ’CÜLERİN HAZIRLADIĞI RAPORLARDAKİ GİBİ DEĞİL..."

Merdiven altı, FETÖ’cülerin hazırladığı raporlardaki gibi değil: Avrupa Birliği İstatistik Birimi, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, FBI, OECD Suç İstatistikleri Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü, Ve ilgili ülkelerin İçişleri Bakanlığı verileri gibi, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara aittir. 2023 yılında 100 bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı; ülkemiz genelinde 66’ydı. Ama biz durmuyoruz.

RAKAMLARLA AÇIKLADI

2024 yılında bu rakam 34’e; 2025 yılının ilk 11 ayında da 19,9’a düştü. Diğer ülkeler 2025 verilerini açıklamadığı için kıyaslamalarımızı 2024 verilerine göre yapacağım. Evet, 2024 yılında 100 bin kişiye düşen evden hırsızlık olay sayısı; ülkemizde 34 iken, Bu rakam Birleşik Krallık’ta 367, yani ülkemizin yaklaşık 11 katı daha fazla. Fransa’da 328, İsveç’te 317, İspanya’da 169, Almanya’da 140, yani ülkemizden yaklaşık 4 kat daha fazla. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen dolandırıcılık suçu olay sayısı Türkiye’de 125 iken, Bu rakam İsveç’te 2.019, yani bizim 16 katımızdan daha fazla. Almanya’da 879, bizim 7 katımızdan daha fazla. Norveç’te 528, İspanya’da 218, 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Yağma ve Gasp olay sayısı: Türkiye’de 14. Bu rakam İspanya’da 131, yine bizim yaklaşık 9,5 katımız. Birleşik Krallık’ ta 117, İsveç’te 83, Almanya’da 17. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen cinsel saldırı suçu olay sayısı: Türkiye’de 10 iken; Bu rakam Norveç’te 130, ülkemizden 13 kat daha fazla. İspanya’da 40, Almanya’da 16. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Kasten öldürme suçu olay sayısı: Türkiye’de 100 bin kişide 2,3 iken; Bu rakam İsveç’te 4,7, İspanya’da 4,3. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Kasten Yaralama suçu olay sayısı: Türkiye’de 411 iken İsveç’te 842, Birleşik Krallık’ta 767, Almanya’da 517, Fransa’da 506. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Motorlu Araç Hırsızlığı suçu olay sayısı: Türkiye’de 4 iken, Bu rakam Birleşik Krallık’ta 527, Fransa’da 208, İtalya’da 171, İsveç’te 125, Norveç’te 101, İspanya’da 69, Almanya’da 36. 2024 yılında 100 bin kişiye düşen Siber Suçlarla ilgili olay sayısı: Türkiye’de 138. Bu rakam İspanya’da 835, Norveç’te 536, Fransa’da 523, Almanya’da 156.

"İSTANBUL'UN HER SOKAĞINDA BİZ VARIZ"

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana; yaptığımız her operasyonu, attığımız her adımı tam bir şeffaflıkla yürütüyoruz. Uyguladığımız güçlü ve sürekli operasyonel yöntem sayesinde; Organize suç örgütlerinin, * Elebaşı ve yönetici kadroları, * Yeniden örgütlenme kapasiteleri, * Finansal ağları ve mal varlıkları, * Kırmızı bülten ve ortak operasyonlarla uluslararası bağlantıları, * Pek çok ilimizde eşzamanlı operasyonlarla saha hakimiyetleri tasfiye edilmektedir. İşte bu perspektifle düzenlediğimiz operasyon sonuçlarına göre; İstanbul’da organize suç örgütleriyle mücadelenin verileri… Son 2 buçuk yılda, İstanbul’da; 205’i KOM, 79’u Narkotik ve 55’i siber alanda olmak üzere, Toplam 339 organize suç örgütünü çökerttik; 6 bin 31 şahsı tutukladık. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, İstanbul’un 39 ilçesi, 961 mahallesinde, Her sokağında biz varız! Suç ve suçlularla mücadele, devamlılık arz eden bir mücadeledir ve Kahraman güvenlik güçlerimizde de bu azim fazlasıyla mevcuttur. Şehir eşkıyalığına soyunan, Suç işlemeyi kendine hak gören her kim varsa, Karşılarında biz varız! Hiçbir şehir eşkıyasının, Vatandaşlarımıza musallat olmasına, Esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Peki biz, sanal medyada sürekli köpürtülen, Ağızlarına pelesenk ettikleri, O suç örgütleriyle ilgili neler yaptık? Bu yapıların 11 elebaşından 8’si yurt içi ve yurt dışındaki cezaevindedir. 3’ü yurt dışında firaridir. Bunlar hakkında da kırmızı bülten çıkardık. Bu şehir eşkıyalarının da ülkemize getirilmeleriyle ilgili Çalışmalarımız devam etmektedir. Bakın, bu 11 örgütün toplam 1.626 üyesi yurt içinde, 65’i yurt dışında cezaevinde. Ayrıca 58 farklı ülkeden, 560 şahsın yurt dışından ülkemize iadesini sağladık. Son 2,5 yılda, kırmızı bültenle, toplam 1.270 yabancı şahsı yakaladık. Suçla mücadelede bizim çizdiğimiz vizyon işte budur!"