Becao neden kadro dışı kaldı? Teknik direktörden yeni karar

Sarı lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Becao'nun nedeni gündeme gelirken daha öncesinde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.

BECAO NEDEN KADRO DIŞI KALDI, BIRAKILDI?

Fenerbahçe tarafından "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklaması yapılırken Becao'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli ekip tarafından nedeni ise henüz açıklanmadı. İddialara göre Başakşehir maçındaki puan kaybının ardından Saadettin Saran ve Tedesco bugün gerçekleştirdiği toplantıda bu karar alındı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Sarı lacivertli ekipte daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı. Süper Lig ekibi tarafından şu an için kadro dışı bırakılma nedeni duyurulmadı.

BECAO SAKATLIK GEÇMİŞİ

Antrenman eksiği – 21 Ağustos 2025 – 1 Eylül 2025

Çapraz bağ yırtığı – 15 Aralık 2024 – 21 Ağustos 2025

Kas yırtığı – 2 Mart 2024 – 25 Mart 2024

Antrenman eksiği – 22 Ocak 2024 – 18 Şubat 2024

Tendon yırtığı – 29 Ekim 2023 – 22 Ocak 2024

Sakatlığı bilinmiyor – 13 Ağustos 2023 – 22 Ağustos 2023

Kas problemleri – 16 Ekim 2022 – 21 Aralık 2022

Sakatlığı bilinmiyor – 9 Ekim 2022 – 11 Ekim 2022

Kas problemleri – 2 Aralık 2021 – 10 Aralık 2021

Kas yorgunluğu – 31 Temmuz 2020 – 10 Ağustos 2020

Kas yorgunluğu – 2 Ekim 2019 – 17 Ekim 2019

Bacak sakatlığı – 20 Nisan 2019 – 27 Nisan 2019