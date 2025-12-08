Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Becao neden kadro dışı kaldı? Teknik direktörden yeni karar

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yanında başka isim de kadro dışı bırakıldı. Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Becao neden kadro dışı kaldı merak ediliyor. Taraftarlar ise kadro dışı kalma nedenini gündeme taşıdı.

Becao neden kadro dışı kaldı? Teknik direktörden yeni karar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 14:46

Sarı lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Becao'nun nedeni gündeme gelirken daha öncesinde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.

BECAO NEDEN KADRO DIŞI KALDI, BIRAKILDI?

tarafından "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklaması yapılırken Becao'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli ekip tarafından nedeni ise henüz açıklanmadı. İddialara göre maçındaki puan kaybının ardından Saadettin Saran ve Tedesco bugün gerçekleştirdiği toplantıda bu karar alındı.

Becao neden kadro dışı kaldı? Teknik direktörden yeni karar

BECAO NEDEN KADRODAN ÇIKARILDI?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Sarı lacivertli ekipte daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı. Süper Lig ekibi tarafından şu an için kadro dışı bırakılma nedeni duyurulmadı.

Becao neden kadro dışı kaldı? Teknik direktörden yeni karar

BECAO SAKATLIK GEÇMİŞİ

Antrenman eksiği – 21 Ağustos 2025 – 1 Eylül 2025
Çapraz bağ yırtığı – 15 Aralık 2024 – 21 Ağustos 2025
Kas yırtığı – 2 Mart 2024 – 25 Mart 2024
Antrenman eksiği – 22 Ocak 2024 – 18 Şubat 2024
Tendon yırtığı – 29 Ekim 2023 – 22 Ocak 2024
Sakatlığı bilinmiyor – 13 Ağustos 2023 – 22 Ağustos 2023
Kas problemleri – 16 Ekim 2022 – 21 Aralık 2022
Sakatlığı bilinmiyor – 9 Ekim 2022 – 11 Ekim 2022
Kas problemleri – 2 Aralık 2021 – 10 Aralık 2021
Kas yorgunluğu – 31 Temmuz 2020 – 10 Ağustos 2020
Kas yorgunluğu – 2 Ekim 2019 – 17 Ekim 2019
Bacak sakatlığı – 20 Nisan 2019 – 27 Nisan 2019

Fenerbahçe'de Becao için transfer sürprizi!
ETİKETLER
#başakşehir
#sürpriz
#Fenerbahçe
#Becao
#Kadro Dışı
#Aktüel
