Fenerbahçe'de Becao için transfer sürprizi!

Fenerbahçeli Becao için transferde sürpriz talipler devreye girdi. Marca'nın haberine göre Becao'ya, an itibarıyla tam 5 takım talip olmuş durumda.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Becao için transfer kritiği başladı. Fenerbahçe yönetimince gönderilmek istenen Becao, transfer pazarında yoğun ilgi görüyor.

FENERBAHÇELİ BECAO İÇİN DEV TRANSFER ZİRVESİ

Sakatlığı sebebiyle bu sezon Fenerbahçe formasından uzak kalan Becao'ya; şu an için Atalanta, Udinese, Nantes, Internacional ve Bahia talip oldu. Esasen ise Brezilyalı stoper 361 gün sahalardan uzak kalırken, 62 maç kaçırdı.

BECAO VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 3 sezon daha sözleşmesi bulunan Becao, 37 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.