Antalya deprem bölgesi mi? Fay hattı ve risk haritası

Dün gece ve bugün öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar Antalya fay hattı haritasını araştırmaya başladı. Öğle saatlerinde yaşanan 4.9 şiddetindeki sarsıntı endişeli anlara sebep oldu.

ANTALYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Antalya il merkezi 2. derece deprem bölgesi içindedir. Sismik etkinliğin yoğun olduğu batı kesimler ise 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yer almakta. Antalya'da Fethiye-Burdur Fay Zonu (2) Helenik-Kıbrıs Fayı'nın Finike

açıklarında uzanan bölümü (3) Kıbrıs Yayı'nın devamı kabul edilen Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu (4) Kemer-Isparta ve Kemer-Korkuteli uzanımlı deprem aktivitelerinin birleşiminden oluşan Antalya

Zonu bulunuyor.

ANTALYA'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

Isparta Açısı doğuda Akşehir Fayı, batıda ise Fethiye-Burdur Fay Zonu ile sınırlanmaktadır.

K-G uzanımlı Eğirdir-Kovada Grabeni Isparta Açısı’nı iki farklı simetrik bölgeye ayırır. Batıda

Eğirdir-Kovada simetri hattına paralel gelişmiş K-G doğrultulu fay sistemleri Yağmurlu vd. (1997) tarafından “Antalya Fay Zonu” olarak, Glover ve Robertson (1998) tarafından ise “Kemer çizgiselliği” olarak tanımlanmıştır. Doğu kanat ise Kırkkavak Fayı, Aksu Bindirmesi ve açılma rejimine bağlı gelişmiş normal faylar ile karakterize edilmekte.

ANTALYA KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

İkinci derece deprem bölgesi olan iller şöyle:

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Tekirdağ, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.