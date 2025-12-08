Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Antalya deprem bölgesi mi? Fay hattı ve risk haritası

Bugün Antalya'da meydana gelen deprem sonrasında Antalya deprem bölgesi mi araştırılmaya başlandı. Antalya fay hattı ve risk haritası vatandaşın gündemine yerleşirken depremsellik açısından incelendi.

Antalya deprem bölgesi mi? Fay hattı ve risk haritası
08.12.2025
08.12.2025
Dün gece ve bugün öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar fay hattı haritasını araştırmaya başladı. Öğle saatlerinde yaşanan 4.9 şiddetindeki sarsıntı endişeli anlara sebep oldu.

ANTALYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Antalya il merkezi 2. derece içindedir. Sismik etkinliğin yoğun olduğu batı kesimler ise 1. ve 2. derece deprem bölgesinde yer almakta. Antalya'da Fethiye-Burdur Fay Zonu (2) Helenik-Kıbrıs Fayı'nın Finike
açıklarında uzanan bölümü (3) Kıbrıs Yayı'nın devamı kabul edilen Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu (4) Kemer-Isparta ve Kemer-Korkuteli uzanımlı deprem aktivitelerinin birleşiminden oluşan Antalya
Zonu bulunuyor.

Antalya deprem bölgesi mi? Fay hattı ve risk haritası

ANTALYA'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

Isparta Açısı doğuda Akşehir Fayı, batıda ise Fethiye-Burdur Fay Zonu ile sınırlanmaktadır.
K-G uzanımlı Eğirdir-Kovada Grabeni Isparta Açısı’nı iki farklı simetrik bölgeye ayırır. Batıda
Eğirdir-Kovada simetri hattına paralel gelişmiş K-G doğrultulu fay sistemleri Yağmurlu vd. (1997) tarafından “Antalya Fay Zonu” olarak, Glover ve Robertson (1998) tarafından ise “Kemer çizgiselliği” olarak tanımlanmıştır. Doğu kanat ise Kırkkavak Fayı, Aksu Bindirmesi ve açılma rejimine bağlı gelişmiş normal faylar ile karakterize edilmekte.

Antalya deprem bölgesi mi? Fay hattı ve risk haritası

ANTALYA KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

İkinci derece bölgesi olan iller şöyle:

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Tekirdağ, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Antalya'da büyük deprem bekleniyor mu? Sarsıntılar sürüyor
