Antalya okullar tatil mi? 8 Aralık depremin ardından gündem oldu

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre bugün saat 13.21 sıralarında Antalya'nın Serik ilçesi merkezli deprem meydana geldi. 28.25 km derinlikte yaşanan depremin 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Depremin ardından vatandaşlar tarafından Antalya okullar tatil mi sorusu gündeme geldi.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ 8 ARALIK?

Antalya Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğitim-öğretime 8 Aralık 2025 Pazartesi günü devam edilecek. Okulların edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

