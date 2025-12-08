Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Antalya okullar tatil mi? 8 Aralık depremin ardından gündem oldu

Antalya'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından okulların durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından Antalya'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler ve velilerin gözleri Antalya Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 14:26

tarafından aktarılan bilgilere göre bugün saat 13.21 sıralarında 'nın ilçesi merkezli meydana geldi. 28.25 km derinlikte yaşanan depremin 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Depremin ardından vatandaşlar tarafından Antalya mi sorusu gündeme geldi.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ 8 ARALIK?

Antalya Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğitim-öğretime 8 Aralık 2025 Pazartesi günü devam edilecek. Okulların edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ANTALYA SON DEPREMLER 8 ARALIK

AFAD ve Kandili Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler sayesinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen bütün depremleri anlık olarak öğrenebiliyoruz. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre son depremlerin listesi şöyle:

tarafından paylaşılan verilere göre 8 Aralık tarihinde meydana gelen son depremler şöyle:

