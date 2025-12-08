Menü Kapat
Zeray Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? Hisse kodu ve fiyatı duyuruldu

Zeray Gayrimenkul halka arzının talep toplama tarihinin belli olmasının ardından hangi bankalarda var araştırıldı. ZERGY hisse kodu ile satışa çıkacak olan hisse, 10-12 Aralık aralığında talep toplayacak.

Zeray Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? Hisse kodu ve fiyatı duyuruldu
ile yakından ilgilenen yatırımcıları sevindiren haber geldi. tarafından başvurusu onaylanan Zeray Gayrimenkul'un olduğu bankalar duyurulurken fiyatı ve kodu da duyuruldu.

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arz takvimine yeni eklenen Zeray Gayrimenkul, 10-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. ZERGY hisse kodu ile satışa çıkacak olan hisse, Ziraat Menkul Kıymetler A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak.

Zeray Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? Hisse kodu ve fiyatı duyuruldu

ZERGY KAÇ LOT VERİR?

Hissenin dağıtacağı lot miktarı halka arz sonuçları sonrasında belli olurken olası miktarlar şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL)
- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL)
- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL)
- 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL)
- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL)
- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL)
- 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL)
- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL)

Zeray Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var? Hisse kodu ve fiyatı duyuruldu

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Halka arz açıklığı %25,05 olan hisse eşit dağıtım gerçekleştirecek. ZERGY hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL olarak duyuruldu. Katılım endeksine uygun olan ZERGY, bireysele eşit dağıtım gerçekleştirecek.

