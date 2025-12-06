Zeray Gayrimenkul halka arz katılım endeksine uygun mu? Talep toplama tarihi belli oldu

Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. Zeray Gayrimenkul, 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

ZERAY GAYRİMENKUL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak. Yatırımcılar ZERGY hisse kodu ile satın alım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ZERGY HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Hissenin dağıtacağı lot miktarı halka arz sonuçları sonrasında belli olurken olası miktarlar şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 523 Lot (6799 TL)

- 250 Bin katılım ~ 313 Lot (4069 TL)

- 350 Bin katılım ~ 225 Lot (2925 TL)

- 500 Bin katılım ~ 157 Lot (2041 TL)

- 700 Bin katılım ~ 112 Lot (1456 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 72 Lot (936 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 49 Lot (637 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (468 TL)