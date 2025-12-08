2026 Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Yeni Mercedes-Benz GLB kullanıcıların karşısına çıktı. Alman otomobil devi, teknik olarak tamamen elektrikli EQB modelinin yerini alacak 2026 model GLB'nin, başlangıçta yalnızca elektrikli motor seçeneğiyle satışa sunulacağını duyurdu.

Carscoops'un haberine göre, 5 ve 7 koltuklu versiyonlarıyla gelen yeni nesil SUV için hibrit motor seçeneklerinin ileri bir tarihte ürün gamına ekleneceği belirtildi.

MERCEDES-BENZ GLB İKİ FARKLI VERSİYONLA SAHNEYE ÇIKTI

Mercedes-Benz, yeni seride iki farklı donanım seçeneğini tanıttı. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan "GLB 250+ with EQ Technology", 85 kWh kapasiteli lityum iyon batarya paketi ve 800 voltluk elektrik mimarisiyle geliyor.

Arka aksa yerleştirilen elektrik motoru sayesinde 268 beygir güç üreten araç, 0'dan 100 km/s hıza 7,4 saniyede ulaşabiliyor. Tek şarjla sunduğu 630 kilometrelik menzil değeri ise oldukça iddialı duruyor.

PERFORMANS İSTEYENLERE: GLB 350 4MATİC

Ailenin daha güçlü üyesi olan "GLB 350 4Matic with EQ Technology" ise aynı 85 kWh bataryayı kullanmasına rağmen, ön aksa eklenen ikinci bir elektrik motoruyla fark yapıyor. Menzil değeri 615 kilometreye düşen ve toplamda 349 beygir güç değerine sahip olan model, 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlıyor.

Firma önümüzdeki yıl seriye daha uygun fiyatlı bir elektrikli giriş modelinin ekleneceğini, ardından 48 volt teknolojisine sahip hibrit versiyonların önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerle geleceğini açıkladı.

Yeni GLB, markanın CLA ve GLC gibi modellerinden izler taşıyan kendine has bir ön tasarıma sahip. Yıldız şeklindeki gündüz farları ve ışık barı ile tamamlanan büyük ızgara, dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Arka tasarımda ise Mercedes-Benz'in birkaç yıl önceki Vision EQXX konseptinden ilham alındığı görülüyor. Dikey stop lambaları, tıpkı ön taraftaki gibi yıldız şeklindeki ışık imzalarıyla ve bir ışık barıyla birbirine bağlanıyor.

KABİN İÇİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Tıpkı CLA modelinde olduğu gibi, Mercedes Superscreen opsiyonuyla satın alınabilen GLB; 10,25 inçlik sürücü ekranı, 14 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve yolcu için ayrılan 14 inçlik ekrandan oluşan devasa bir panel sunuyor.

Microsoft ve Google yapay zeka altyapısını içeren dördüncü nesil MBUX sistemiyle çalışan araç, Unity Oyun Motoru üzerinde çalışıyor. Ayrıca ChatGPT-4o tabanlı MBUX Sanal Asistan da sistemin bir parçası olarak kullanıcılara hizmet veriyor. Neredeyse tamamen düz tasarlanan ön konsol, teknoloji odaklı yapısıyla fiziksel tuş kalabalığından tamamen arandırılmış.

MERCEDES-BENZ GLB FİYATLARI

Şimdilik sadece Almanya fiyatları açıklanan seride, GLB 250+ versiyonu 59 bin 48 Euro başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Daha güçlü seçenek olan GLB 350 4Matic içinse talep edilen rakam 62 bin 178 Euro seviyesinden başlıyor.