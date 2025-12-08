Mahmut Orhan'dan Naz Şahin ile görüntülenen Hakan Sabancı'ya tepki

Ünlü oyuncu Hande Erçel’le yaklaşık üç yıl süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Hakan Sabancı'nın adı bir çok kişiyle anıldı. Hakan Sabancı son olarak ise tasarımcı/ influencer kimliğiyle bilinen Naz Şahin'le anılmaya başlandı. İkilinin Miami'de görüntüleri çıkınca Mahmut Orhan'dan karşı hamle geldi.

HAKAN SABANCI İLE NAZ ŞAHİN AŞKI BELGELENDİ

Bir partide birlikte görüntülenen Naz Şahin ile Haklan Sabancı haklarındaki aşk iddialarını yalanladı. Ancak iki isim ertesi gün ortaya çıkan yeni görüntüler, dedikoduları iyice güçlendirdi.

MAHMUT ORHAN'DAN HAKAN SABANCI'YA TEPKİ

Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi olan Naz Şahin'in Hakan Sabancı'yla görüntülenmesinin ardından ünlü DJ'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Hakan Sabancı ile arkadaş olan Mahmut Orhan'dan jet hızında bir hamle geldi. Orhan, Sabancı’yı Instagram’da takipten çıktı. Sabancı ise Orhan’ı hala takip ediyor.