 Dilek Ulusan

Mahmut Orhan'dan Naz Şahin ile görüntülenen Hakan Sabancı'ya tepki

Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra adı Naz Şahin ile anılan Hakan Sabancı aşk iddialarını yalanlasa da ikili Miami'de kameralara yakalandı. DJ Mahmut Orhan, eski sevgilisi Naz Şahin ile Hakan Sabancı'yı yan yana görünce tepkisini sosyal medyadan belli etti.

Mahmut Orhan'dan Naz Şahin ile görüntülenen Hakan Sabancı'ya tepki
08.12.2025
08.12.2025
08.12.2025

Ünlü oyuncu Hande Erçel’le yaklaşık üç yıl süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan 'nın adı bir çok kişiyle anıldı. Hakan Sabancı son olarak ise tasarımcı/ influencer kimliğiyle bilinen Naz Şahin'le anılmaya başlandı. İkilinin Miami'de görüntüleri çıkınca Mahmut Orhan'dan karşı hamle geldi.

HAKAN SABANCI İLE NAZ ŞAHİN AŞKI BELGELENDİ

Bir partide birlikte görüntülenen Naz Şahin ile Haklan Sabancı haklarındaki iddialarını yalanladı. Ancak iki isim ertesi gün ortaya çıkan yeni görüntüler, dedikoduları iyice güçlendirdi.

Mahmut Orhan'dan Naz Şahin ile görüntülenen Hakan Sabancı'ya tepki

MAHMUT ORHAN'DAN HAKAN SABANCI'YA TEPKİ

Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi olan Naz Şahin'in Hakan Sabancı'yla görüntülenmesinin ardından ünlü DJ'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.

Mahmut Orhan'dan Naz Şahin ile görüntülenen Hakan Sabancı'ya tepki

Hakan Sabancı ile arkadaş olan Mahmut Orhan'dan jet hızında bir hamle geldi. Orhan, Sabancı’yı Instagram’da takipten çıktı. Sabancı ise Orhan’ı hala takip ediyor.

