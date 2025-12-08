İslam Memiş'ten yatırımcıya 'çarşamba' uyarısı! Sert dalgalanmalar olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2025 boyunca güçlü bir yükseliş trendi sergileyen altın, yılın son günlerine girilirken yeniden dalgalı bir görünüme büründü. Düğün hazırlığı yapanlardan altın borcu bulunanlara, birikimini TL’de tutanlardan fırsat kollayan yatırımcılara kadar geniş bir kesim, başta altın olmak üzere yatırım araçlarının yönü merak ediyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında yılın bitimine birkaç hafta kala vatandaşları uyardı. Bu hafta aralık ayının en önemli haftası diyen İslam Memiş, sert dalgalanmalar için çarşamba gününe işaret etti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın öngörü ve değerlendirmeleri şöyle:
“Herkesin kendine göre bir yıldızı var. 2026’da benim benim kendi yıldızım şöyle sıralamamda birinci sırada gümüş, ikinci sırada altın, üçüncü sırada euro var. Benim teknik olarak çalışmam bu tarafı işaret ediyor.
‘2026 MANİPULASYONA AÇIK’
Yine 2026 yılında Küresel ekonomiye dair birçok belirsizlikler, jeopolitik kirlimler, daralmalar, merkez bankalarının faiz kararı gibi birçok etken olacak. Ama 2026 yılı genel itibari çok sert geçecek, çok manipülasyon olduğu bir yıl olacak.
ÖNGÖRMEK ÇOK ZOR
Ve her ay bütün yatırım araçlarında çok farklı hikayeler oluşacak. Yatırımcının çok dikkat etmesi gereken bir süreç var. Artık öngörü ve tahminin azaldığı bir süreç var karşımızda. Çok ciddi bir dalgalanma 2026 yılında bizi bekliyor.
PEKİ BU HAFTA NE BEKLİYORUZ?
2025 yılının son ayındayız. Artık uğurlayacağız 2025 yılını. Ama Aralık ayının en önemli haftasındayız. Bu hafta çarşamba akşamı 22'de Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı var.
Yine enflasyon verisi açıklanacak. Her ayın ikinci haftasında Amerika'da enflasyon verisi önemli.
FAİZ İNDİRİMİ
Perşembe günü saat 11'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası grubu toplanacak ve yılın son faiz kararını açıklayacak.
Piyasalar Amerika Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi satın aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası muhtemelen 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapabilir yılın son ayında.
BU HAFTAYA DİKKAT EDİN
Bu hafta çok sert dalgalı bir şekilde geçmesini bekliyoruz. Biraz daha piyasalarda yatırımcının bu haftaya özel dikkat etmesi gerekiyor. Yatırım araçlarında da sert dalgalanmalar bu hafta olabilir.
ÇARŞAMBADAN SONRASI DALGALI
Haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambadan önce çarşambadan sonra. O yüzden çarşamba gününe kadar biraz daha yatay ama çarşamba gününden sonra biraz daha dalgalı bir piyasa bizi bekliyor olacak. Ona göre dikkatli olalım.”