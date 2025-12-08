İslam Memiş'ten yatırımcıya 'çarşamba' uyarısı! Sert dalgalanmalar olacak

2025 boyunca güçlü bir yükseliş trendi sergileyen altın, yılın son günlerine girilirken yeniden dalgalı bir görünüme büründü. Düğün hazırlığı yapanlardan altın borcu bulunanlara, birikimini TL’de tutanlardan fırsat kollayan yatırımcılara kadar geniş bir kesim, başta altın olmak üzere yatırım araçlarının yönü merak ediyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında yılın bitimine birkaç hafta kala vatandaşları uyardı. Bu hafta aralık ayının en önemli haftası diyen İslam Memiş, sert dalgalanmalar için çarşamba gününe işaret etti.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın öngörü ve değerlendirmeleri şöyle: