Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki en kuvvetli iki rakam!

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026’da alacağı zam oranlarında sona yaklaşıldı. Nihai artış tutarı, ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonu sonrasında netleşecek. Peki maaşlara yansıyacak zam oranı hangi aralıkta şekillenecek? Hangi artış senaryoları öne çıkıyor? İşte masadaki en kuvvetli 2 rakam!
ZAM ORANINDA HANGİ VERİLER KULLANILIYOR?
Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verilerinin ardından, emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti. Aralık enflasyonu yüzde 1,16 çıkarsa, emekliler yüzde 12,49 zam alacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması durumunda ise emekli zammı yüzde 12,28 olacak. Memurların zam oranı ise yüzde 18,7 ile yüzde 18,9 arasında değişecek.
ARALIK AYI ENFLASYONU MÜHİM
Yılın ikinci yarısına ait enflasyon oranları; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yıllık enflasyon yüzde 31,07 olurken, 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21'e ulaştı. Böylece maaş zammı için bu oranın kesinleştiği belirtildi. Gözler şimdi ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonuna çevrildi.
ANKET TAHMİNLERİ GERÇEKLEŞİRSE RAKAMLAR NE OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,16 olarak kaydedildi. Söz konusu tahmin gerçekleşirse, 2025 yılı enflasyonu yüzde 31,25 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,49 oranında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 7,13'lük enflasyon farkı eklendiğinde toplam zam oranı yüzde 18,92 olacak.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 18.7'lik zam senaryosuna göre, halihazırda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 911 TL'ye yükselecek. Buna 1.000 TL'lik seyyanen artış eklendiğinde rakam 27 bin 911 TL'ye çıkacak.
Eğer enflasyon yüzde 18.92 seviyesinde gerçekleşirse, maaş 26 bin 961 TL'ye, seyyanen eklemeyle birlikte 28 bin 111 TL'ye ulaşacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Bugün itibarıyla en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL, üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 52 bin 617 TL seviyesinde.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yüzde 18.7'lik artış ve seyyanen zam birlikte değerlendirildiğinde, en düşük memur maaşı 60 bin 947 TL'ye, üniversite mezunu bir memurun maaşı ise 63 bin 456 TL'ye yükselecek.