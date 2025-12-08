Şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu meslekler belli oldu! Geleceğin mesleği deniyor, maaşları dudak uçuklatıyor

YAPAY ZEKA VE ROBOTİK UZMANLARI

Akıllı sistemler ve otomasyon teknolojileri geliştiren, iyileştiren ve yöneten yapay zeka ve robotik uzmanları, gelecekte en çok aranılan çalışanları olacak. Çünkü bu uzmanlar tüm sektörlerde kullanılan makinelerin öğrenme, karar verme ve problem çözme becerileri kazanmasını sağlayan algoritmalar oluşturuyor.

Günümüzde en basit sistemlerden, kompleks yapılara kadar farklı alanlarda kullanılan robotik sistemlerin yazılım-donanım entegrasyonlarını gerçekleştiren uzmanlar, otonom sistem tasarımı ve makine öğrenimi modelleri geliştirme gibi kritik görevlerde yer alır. Yapay zeka ve robotik uzmanları iş alanlarının oldukça geniş olması sebebiyle savunmadan sağlığa, üretimden finansa pek çok sektörde ihtiyaç duyuluyor.