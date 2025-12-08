Şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu meslekler belli oldu! Geleceğin mesleği deniyor, maaşları dudak uçuklatıyor

Kategoriler
Teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün yeni bir meslek tanımı ortaya çıkıyor. Kimi zaman mevcut meslekler değişirken, kimi zaman daha önce adı bile duyulmayan alanlar çalışanlarına astronomik gelirler sağlıyor. 2026 yılına kısa süre kala şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu meslekler de belli oldu. Geleceğin mesleği olarak adlandırılan bu iş alanları maaşları ile dudak uçuklatıyor. İşte ayrıntılar…
Yapay zeka artık hayatın her alanında kendini gösteriyor. Mutfakta yemek yapan ev hanımından global şirketlerin finans uzmanlarına kadar dünya çapında milyarlarca kişi yapay zeka ürünlerini kullanıyor. Hayatımıza gireli kısa süre olmasına rağmen köklü değişikliklere yol açan yapay zeka teknolojileri ekonomi ve iş gücü piyasasını da derinden etkiledi. Dijital dönüşümle birlikte yeni meslek gruplarına ihtiyaçlar doğmaya başladı. Bu kapsamda eğitim hayatına devam eden, iş yaşamına yeni adım atan ve mevcut işinde değişiklik planlayan pek çok kişi geleceğin meslekleri olarak adlandırılan alanlara yönelmeye başladı. Bu kapsamda 2026 yılı itibariyle yıldızı daha da parlayacak ve büyük bir personel açığı bulunan mesleklere ait detayları bir araya getirdik. İşte geleceğin meslekleri…
Akıllı sistemler ve otomasyon teknolojileri geliştiren, iyileştiren ve yöneten yapay zeka ve robotik uzmanları, gelecekte en çok aranılan çalışanları olacak. Çünkü bu uzmanlar tüm sektörlerde kullanılan makinelerin öğrenme, karar verme ve problem çözme becerileri kazanmasını sağlayan algoritmalar oluşturuyor.
Günümüzde en basit sistemlerden, kompleks yapılara kadar farklı alanlarda kullanılan robotik sistemlerin yazılım-donanım entegrasyonlarını gerçekleştiren uzmanlar, otonom sistem tasarımı ve makine öğrenimi modelleri geliştirme gibi kritik görevlerde yer alır. Yapay zeka ve robotik uzmanları iş alanlarının oldukça geniş olması sebebiyle savunmadan sağlığa, üretimden finansa pek çok sektörde ihtiyaç duyuluyor.
Hem kamu kurumlarının hem de dev bütçeli özel sektör şirketlerinin dijital varlıkları ve bilgi sistemleri siber güvenlik uzmanları tarafından korunuyor. Tüm verilerin artık dijital ortamda saklanması duyulan güvenlik ihtiyacını daha da artıyor. Siber saldırılarla felç edilen sistemler ve kişisel verilerin saniyeler içinde çalınabilir olması siber güvenlik uzmanlarının 2026 yılında da kritik bir noktada olacağını gösteriyor.
Günlük alışkanlıklardan, para piyasalarının hareketlerine kadar pek çok veri şirketlerin stratejilerinin belirlenmesinde kullanılıyor. Ancak bu veriler bilgiye dönüştüğü zaman olumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Bu kapsamda veri bilimi dijital verilerin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve kullanılabilir bir bilgiye dönüştürülmesini sağlayan bir alandır. Veri bilimi uzmanları da şirketlerin atacağı adımlar için toplanan verileri bilgiye dönüştürerek kullanılabilir bir hale getirir. Hazırlanan raporlar karar vericilere sunulur. Bu kapsamda veri analistleri önümüzdeki yıllarda da en çok tercih edilen personeller arasında yer alacak.
Tıbbi cihazların geliştirilmesi, üretimi ve bakımı gibi geniş bir alanı kapsayan sağlık teknolojileri insanlar var oldukça ihtiyaç duyulacak bir alan olarak görülüyor. Diğer yandan biyoinformatik alanında ise büyük ölçekli biyolojik veriler analiz edilerek hastalıkların moleküler temellerinin anlaşılması sağlanıyor. İlaç geliştirme, hastalıkların mekanizmalarının çözülmesi, genom dizileme gibi alanlarda çalışan uzmanlara olan ihtiyaç 2026’da da en çok ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alacak.
DevOps mühendisleri yazılım geliştirilmesi, test edilmesi ve dağıtılması gibi süreçleri otomatikleştirir. Böylelikle operasyonel bir verimlilik sağlanır. Teslimatın sürekliliği ve dağıtımın güvenliği bu uzmanların iş alanındadır. Yazılım geliştiriciler ise yazılımların tasarım, kodlama, test ve bakım süreçlerinden sorumlu elemanlardır. Farklı programlama dillerine hakim olan bu uzmanlar kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun çözüm önerileri sunar.
Covid-19 süreciyle başlayan uzaktan eğitim, günümüzde hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor. Böylelikle yeni iş alanları da günden güne farklılaşıyor. Bu kapsamda alanında uzman olan isimler uzaktan eğitim vererek, bilgi ve deneyimlerini online platformlarda paylaşarak geniş kitlelere ulaşabiliyor. Ayrıca farklı sosyal medya platformlarındaki içerik üreticiler de kazançları ile dudak uçuklatıyor. Üstelik bu iki mesleğin de 2026 yılında popülerliğini sürdürmesi bekleniyor.
Kritik bir görev üstlenen enerji mühendisleri, enerji kaynaklarının verimli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde kullanılması amacıyla yeni projeler geliştirir. Enerji kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji sistemleri popülerlik kazanırken, bu sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve yönetimi uzmanların çalışma alanında yer alır. Sürdürülebilirlik uzmanları yer aldığı kurumun ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini inceleyerek sürdürülebilir bir strateji oluşturulmasını sağlar.
Hukuk alanı da teknolojik gelişmelerden olukça etkilendi. Özellikle bilişim alanında işlenen suçlar yeni uzmanlık alanlarının doğmasına neden oldu. Bu kapsamda e-ticaret, siber suçlar, veri güvenliği, e-imza gibi konular bilişim hukukunun kapsama alanına girerken, yapay zeka hukuku ve FinTech gibi hukuk alanlarında yeni uzmanlara ihtiyaç duyulmaya başlandı.
UX ve UI tasarımı markaların dijital kimliklerini güçlendirmek için oldukça önemlidir. Bu alanda kullanıcı deneyimini UX tasarımı işaret ederken, UI tasarımı ise kullanıcı arayüzünün görsel etkileşimini ifade eder. Bu alanlar ne kadar güçlü ise markaların kullanıcı dostu olduğunu söylemek mümkündür. İnsan odaklı teknoloji geliştirme uzmanları ise kullanıcıların ihtiyaçlarını inceleyerek ortadaki problemi çözmeye odaklanır. Prototipler geliştirerek test süreçlerini yönetir.
Epidemiyoloji: Koronovirüs sürecinden sonra kıymeti bir kez daha anlaşılan epidemiyoloji alanındaki uzmanlar salgın hastalıkların yayılımını ve risk faktörlerini inceler. Bu uzmanlara özellikle halk sağlığı ve bu alanda politika geliştirme konusunda ihtiyaç günden güne artmaktadır.
Nanoteknoloji: Atomik ve moleküler seviyede malzemeler üretilmesini sağlayan nanoteknoloji son dönemlerde otomotiv, sağlık ve havacılık alanlarında sıkça ihtiyaç duyuluyor.
Drone pilotluğu: Kullanımı günden güne yoğunlaşan insansız hava araçlarının yönetilmesi, güvenlik, haritalama, lojistik alanlarında drone pilotlarına ihtiyaç duyuluyor.