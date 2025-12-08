Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Erzurum asıllı Türk Samet Yılmaz Almanya'da belediye başkanı seçildi

Almanya'da Erzurum asıllı Türk Samet Yılmaz Kiel şehrinin yeni belediye başkanı oldu. Yeşillerin adayı Yılmaz, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay'dan sonra Almanya'nın ikinci Türk kökenli belediye başkanı oldu.

Erzurum asıllı Türk Samet Yılmaz Almanya'da belediye başkanı seçildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 14:37

'nın Kiel şehrinde belediye başkanlığı seçimlerinin 2. turu gerçekleşti. Kiel kentinin yeni belediye başkanı Yeşiller'in adayı 44 yaşındaki Samet Yılmaz oldu. Samet Yılmaz, seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 54,1'ini alarak kentin yeni belediye başkanı seçildi. Yılmaz'ın, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından desteklenen rakibi bağımsız aday Gerrit Derkowski ise oyların yüzde 45,9'unu aldı.

2026 NİSAN AYINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Kiel kentinin ilk Yeşiller Partili belediye başkanı olan Samet Yılmaz, resmî olarak görevini Nisan 2026'da mevcut belediye başkanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Ulf Kmpfer'den devralacak.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk açıklamasını yapan Yılmaz, Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel'i daha modern ve sosyal bir kent yapacağını söyledi. Samet Yılmaz, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay'dan sonra Almanya'nın ikinci Türk kökenli belediye başkanı oldu.

SAMET YILMAZ KİMDİR?

Dr. Samet Yılmaz, 1981'de Kiel'de doğdu ve büyüdü. Yılmaz, kariyerine kimya laboratuvarı teknisyenliğiyle başladı ardından Kiel Christian Albrechts-Üniversitesinde (CAU) siyaset bilimi doktorasını tamamladı. 16 yıldır Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve yerel siyasette aktif olan Yılmaz, 2023'ten beri Kiel Yeşiller Partisi'nin eş grup başkanlığını yürütüyordu. Yılmaz evli ve 3 çocuk babası.

Erzurum asıllı Türk Samet Yılmaz Almanya'da belediye başkanı seçildi

İKİNCİ TURDA RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Kiel Belediye Başkanlığı seçimlerinin ilk turu 16 Kasım'da yapılmış, 9 adaydan hiçbiri gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı. İlk turda Derkowski yüzde 28,7, Yeşiller'in adayı Samet Yılmaz yüzde 24,8 oy alarak ikinci tura kalmıştı. İlk tur seçimlerinde ikinci sırada yer alan Yılmaz etkili seçim kampanyası ile ikinci turda rakibini geride bıraktı. 190 bin seçmenin bulunduğu Kiel'de belediye başkanlığı seçimlerine katılım oranı ise yüzde 43,5 oldu.

AŞIRI SAĞCILIKLA SUÇLANDI

Kiel'in yeni belediye başkanı Samet Yılmaz seçim sürecinde yıpratılmaya çalışıldı. Ekim ayında Der Spiegel dergisinde yer alan haberde Yılmaz'ın 8 Haziran 2025'te Kiel'de düzenlenen "Türk Günü" festivalinin organizasyonuna destek verdiği iddia edildi.

Yılmaz'ın, etkinliğin izin süresinin bir gün sonra kaldırılması için Meclis Üyesi olarak görev yaptığı Kiel Belediyesinde girişimde bulunduğu belirtildi. Spiegel'e göre, bu gelişme sonrasında ‘Bozkurtlarla' bağlantılı bir derneğe destek verdiği suçlaması ile Yılmaz, Eyalet İçişleri Bakanlığı Anayasayı Koruma Dairesi'ndeki (İç İstihbarat Teşkilatı) görevinden alındı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde başka bir birime atandı.

Yılmaz ise hakkındaki aşırı sağcı suçlamasını reddetti ve söz konusu derneğin de katıldığı festival alanındaki söküm işlemlerinin kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmesi için belediyeyi aradığını belirtti.

FİLİSTİN DESTEKÇİSİ

Samet Yılmaz, Ekim ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15-20 Gazzeli yaralı çocuğu Kiel'de tedavi edilebileceklerini ancak Almanya İçişleri Bakanlığının yerel yönetimlere bu izni vermemesini eleştirmiş, "Kiel'de Gazze'den gelecek çocuklara neden yardım edemeyeceğimizi anlamıyorum ve hayal kırıklığına uğradım. Sorumlulara insani yardım için yolu açın çağrısı yapıyorum" ifadelerine yer vermişti.

