Otomobil fiyatlarında şok yıl sonu kampanyaları! Sürpriz indirimlerle tüm stoklar eriyecek: Sakın geç kalmayın

Otomobil fiyatlarında şok yıl sonu kampanyaları hayata geçirildi. Bayiiler ellerindeki stokları yeni yıla girmeden eritmek için sürpriz indirimler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda yılın en çok satılan markası olan Renault’dan yerli üretim Togg’a, piyasanın iddialı markası Toyota’dan her yıl milyonlar satan Opel’e kadar birçok otomobil devi yeni fiyat listesi ile alıcıların karşısına çıkıyor…
Otomobil dünyasında yıl sonu hareketliliği erken başladı. Dünya devi markalar kampanyaları fiyatları kamuoyu ile paylaştı. Birçok otomobil marka ve modelinde sıfır faizli kredi, takas desteği, fiyat indirimi ve uzun vadeler dikkat çekiyor. Yeni yıla yeni aracı ile girmeyi planlayanlar yıl sonu kampanyalarını araştırırken, sürpriz indirimler kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor…
Yerli üretim Togg kullanıcısının karşısına kredi imkanı ile çıkıyor. 2 ay önce piyasaya sürülen Togg’un sedan modeli T10F için 1 milyon TL krediye 12 ay vadeli sıfır faizli kampanya bulunuyor.
Bu kapsamda Togg alıcısının aylık ödeyeceği taksit tutarı 83 bin TL olurken, 48 ay vadeli kredi için 1,7 milyon TL’ye yüzde 2,39, 1,9 milyon TL’ye ise yüzde 2,63 faiz uygulanıyor. Dört versiyonu bulunan aracın en ucuzu 1.878.000 TL, en pahalısı ise 3.133.641 TL’den satılıyor.
Opel’in Corsa, Astra ve Frontera Elektrik modellerinde 300 bin TL’ye 12 ay sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor. Hibrit Frontera’da ise kredi miktarı 150 bin TL olarak uygulanıyor. Fiyatlar ise otomatik vitesli Corsa’da 1.648.000 TL’den, hibrit Frontera’da 1.883.000 TL’den, elektrikli Frontera’da 1.580.000 TL’den başlıyor.
Skoda’da Aralık ayına özel hazırlanan kampanyada tamamen elektrikli Elroq 2.105.600 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, D sınıfı sedan modeli Superb için 2.899.900 TL isteniyor. Orta sınıf SUV modeli Kamiq 1.733.900 TL, en küçük model Fabia ise 1.649.200 TL’den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor.
Citroen, ikinci nesil C5 Aircross modelini hibrit ve tam elektrikli seçenekleri ile lansmana özel fiyatlarla satışa sundu. 2.200.000 TL’den başlayan model iki donanım seviyesine sahip. Ayrıca verimliliği destekleyen aerodinamik çizgiler ve iç mekândaki konfor özellikleri dikkat çekiyor. Elektrikli versiyonda ortalama menzil değeriyse 502 km olarak açıklandı.
Toyota’nın yerli üretim benzinli Corolla Sedan’da 390 bin TL’ye varan indirim bulunuyor. Bu kapsamda fiyatlar Corolla Sedan’ın fiyatı 1.750.000 TL’den başlıyor. Bir diğer yerli C-HR Hybrid, yüzde 70 ÖTV avantajıyla 1.995.000 TL’den satılıyor. Başlangıç fiyatı 2.345.000 TL olan pikap modeli Hilux için, 1 milyon TL’ye 12 aylık yüzde 1,39 faizli kredi imkanı bulunuyor.
Kasım’da da liderliği bırakmayarak Türkiye’nin en çok satan markası olmaya devam eden Renault, toplam pazarda yüzde 12 pay aldı ve en çok satan ilk beş modelin üçünün üreticisi oldu.
Yılın ilk 11 ayında elde edilen rakamlar neticesinde ülkemizde en çok satan modellerde Clio birinci, Megane Sedan ise ikinci sırada yer aldı. Kasım ayının en çok satan beşinci modeli yerli üretim Duster için, bu aya özel 1.745.000 TL’den başlayan fiyatla birlikte 200 bin TL krediye 6 ay vadeli sıfır faiz seçeneği bulunuyor.
Yıl sonu kampanyası ile alıcıların yüzünü güldüren bir diğer marka da Fiat oldu. Egea Sedan’ın 1,6 litre 130 beygirlik dizel düz vitesli modeli nakit alımda 1.299.900 TL’ye düştü. Ancak bu fiyata metalik renk ve ekstra donanımlar dahil değil. Aynı modelin otomatik şanzımanlısıysa 1.629.900 TL fiyatla satılıyor.
Ford’un hibrit ve tam elektrikli seçenekleri olan Puma modelinde yıl sonu kampanyası kapsamında 400 bin TL’ye 12 ay sıfır faizli kredi uygulanıyor. Dizel sedan versiyonuyla satılan Ford Focus’ta sadece tüzel kişilere verilen kredi miktarıysa 300 bin TL’ye düşüyor.
Hyundai’de yıl sonuna kadar, i10 modeli 1.165.000 TL’den, i20 modeli 1.292.000 TL’den ve i30 modeli 1.794.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yerli üretim Bayon modelinde de 115 bin TL’ye varan indirim bulunuyor.
Kia, yıl sonu kampanyasına beş farklı modeli dahil etti. Kia’nın Stonic, EV3 ve EV9 modellerinde takas desteği veya sıfır faiz imkanı var. Ayrıca yenilenen Sportage 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, tüzel müşterilere 300 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi uygulanıyor.
Peugeot E-2008’e 250 bin TL’ye bir yıllık yüzde 0,49 faizli kredi, E-208 için 350 bin TL’ye, E-308’de 450 bin TL’ye kadar çıkıyor. Fiyatı 2.670.000 TL’den başlayan 3008 modeline aynı faizli kredi 6 ay için 700 bin TL oranında uygulanıyor.
Arazi performansının yanı sıra gelişmiş teknolojisi ile Türkiye’de beklentilerin üzerinde talep gören Jaecoo 7 modelinde 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 2,42 faizli ticari kredi imkanı bulunuyor. Aracın 4x2 çekişli versiyonu ise 2.170.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Çin’den ithal edilen MG markası geçtiğimiz yıllarda çok daha geniş bir ürün yelpazesiyle pazarı domine etmiş görünüyordu. Ancak günümüzde geri çekilen marka sadece iki modelle pazarda yer alıyor. Getirilen son gümrük vergisi düzenlemesinden önceHS Luxury modeli için kampanyalı satış fiyatı 2.385.000 TL olarak belirlendi.
Tüm modelleri için çeşitli indirim ve ticari kredi imkanları sağlayan Nissan’da en dikkat çeken kampanya ülkemize bu yıl getirilen hafif ticari modeli Townstar için uygulanıyor. Aracın benzinli versiyonunda 50 bin TL nakit alım indirimine ek 500 bin TL için bir yıllık sıfır faizli ticari kredi seçeneğini sunuluyor. KOBİ’ler için yapılan kampanyada elektrikli versiyonda aynı koşullardaki kredi 800 bin TL’ye çıkıyor.