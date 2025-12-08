Otomobil fiyatlarında şok yıl sonu kampanyaları! Sürpriz indirimlerle tüm stoklar eriyecek: Sakın geç kalmayın

PAZAR LİDERİ RENAULT ATAKTA

Kasım’da da liderliği bırakmayarak Türkiye’nin en çok satan markası olmaya devam eden Renault, toplam pazarda yüzde 12 pay aldı ve en çok satan ilk beş modelin üçünün üreticisi oldu.

Yılın ilk 11 ayında elde edilen rakamlar neticesinde ülkemizde en çok satan modellerde Clio birinci, Megane Sedan ise ikinci sırada yer aldı. Kasım ayının en çok satan beşinci modeli yerli üretim Duster için, bu aya özel 1.745.000 TL’den başlayan fiyatla birlikte 200 bin TL krediye 6 ay vadeli sıfır faiz seçeneği bulunuyor.