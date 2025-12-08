Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Gaziantep FK maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının kapanış mücadeleleri bugün gerçekleştirilecek. Haftanın son maçları kapsamında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Gaziantep FK maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Saat 20.00'de başlayacak olan Beşiktaş - Gaziantep maçının hakeminin kim olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
Beşiktaş bugün Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacak. Karşılaşmada siyah-beyazlılardan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Gaziantep FK maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Gaziantep maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar ligde 24 puanla 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş kendi evinde Gaziantep FK'yı yenerek 4. sıraya ulaşmayı hedefliyor.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Gaziantep FK ise bu sezon 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan Gaziantep FK 7. sırada yer alıyor. Gaziantep karşılaşmadan 3 puanı alırsa 25 puana ulaşarak 6. sıraya yükselecek.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Gaziantep FK maçında ilk düdük açıklanan bilgilere göre saat 20.00'de çalacak.

Beşiktaş ile Gaziantep FK tarihleri boyunca toplam 17 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 9'unda Beşiktaş, 5'inde ise Gaziantep FK galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 30 kere fileleri havalandırırken, Gaziantep FK ise 16 gol attı.

Beşiktaş Gaziantep FK maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş - Gaziantep FK maçında hakem Kadir Sağlam görev alacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alacak. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmanın VAR koltuğunda Halil Umut Meler, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum oturacak.

