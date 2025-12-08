Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'da okullar tatil mi son dakika? 9 Aralık günü için yoğun kar uyarısı

Son günlerde havaların soğumasının ardından kar yağışı etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Bolu'da etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda zorluk yaşatabiliyor.

HAKKARİ, ŞIRNAK, SİİRT, VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 9 ARALIK?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden yağışların ardından MGM, yoğun kar yağışına karşın uyarılarda bulundu. Bölgelerde beklenen yağış sonrası gözler kar tatili ihtimaline çevrildi. Hava şartlarının ulaşımı olumsuz etkilemesi durumunda okullarda kar tatili kararı alınabiliyor. Şu an için valilikler tarafından herhangi bir kar tatili açıklaması bulunmuyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonrasında okulların tatil durumu da merak edildi. Şu an için yağış birçok bölgede devam ederken yarın da yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Valilikler tarafından şu an için herhangi bir okullar tatil açıklaması bulunmazken hava şartlarının ulaşımı olumsuz etkilemesi durumunda okullarda eğitime ara verilebiliyor. Şu an için okullarda tatil durumu bulunmuyor. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilecek.

YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Valilikler tarafından herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı.