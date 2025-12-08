Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail'de aşırı sağcı vekillerden skandal provokasyon: İnfaz yasasına bu rozetlerle destek verdiler

İsrail'de aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi milletvekilleri skandal bir provokasyona imza attı. Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını destekleyen vekiller, ilmik şeklinde rozetler taktılar.

İsrail'de aşırı sağcı vekillerden skandal provokasyon: İnfaz yasasına bu rozetlerle destek verdiler
Haber Merkezi
08.12.2025
08.12.2025
'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi’nde aşırı sağcı vekillerin provokasyonları tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklular için idam cezasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü oturuma skandal rozetleriyle geldiler.

Aşırı sağcı Otzma Yehudit partisinin üyeleri, asmayı simgeleyen ip şeklinde rozetler takarak toplantıya katıldı.

Görüntüler, İsrail’de ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.

İsrail'de aşırı sağcı vekillerden skandal provokasyon: İnfaz yasasına bu rozetlerle destek verdiler

BEN GVİR'İN AÇIKLAMALARI DA TEPKİLERİ ARTIRDI

İsrail'de sıklıkla açıklamalarıyla tepki çeken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oturum sırasında yaptığı açıklamayla da tepkilerin artmasına neden oldu. Ben Gvir, rozetlerin bilinçli bir tercih olduğunu açıkça dile getirerek şunları söyledi:

''Hepimiz bu rozeti takma konusunda anlaştık. Bu, idam cezasının uygulanma yöntemlerinden birini simgeliyor. Elbette asma dışında elektrikli sandalye ve ölümcül enjeksiyon gibi seçenekler de var.''

İsrail'de aşırı sağcı vekillerden skandal provokasyon: İnfaz yasasına bu rozetlerle destek verdiler

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA İDAM CEZASI

Söz konusu yasa tasarısı, Filistinli tutuklulara verilmesinin önünü açmayı hedefliyor. Tasarı, örgütleri tarafından “açık infaz çağrısı” olarak nitelendiriliyor ve İsrail içinde de ciddi tartışmalara yol açmış durumda.

İnsan hakları savunucuları, Meclis'te sergilenen bu sembolik gösteriyi “nefret söylemi ve sistematik şiddetin normalleştirilmesi” olarak değerlendirirken, uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğu uyarısında bulundu.

Büyük skandal: İsrail’in casus yazılımı telefonlara sızmış
İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Han Yunus şehrinden dumanlar yükseldi
ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#aşırı sağ
#idam cezası
#İnsan Hakları
#Knesset
#Otzma Yehudit
#Dünya
