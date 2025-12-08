İsrail'de aşırı sağcı vekillerden skandal provokasyon: İnfaz yasasına bu rozetlerle destek verdiler

İsrail'de Knesset Ulusal Güvenlik Komitesi’nde aşırı sağcı vekillerin provokasyonları tepkilere neden oldu. Aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklular için idam cezasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü oturuma skandal rozetleriyle geldiler.

Aşırı sağcı Otzma Yehudit partisinin üyeleri, asmayı simgeleyen ip şeklinde rozetler takarak toplantıya katıldı.

Görüntüler, İsrail’de ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı.

BEN GVİR'İN AÇIKLAMALARI DA TEPKİLERİ ARTIRDI

İsrail'de sıklıkla açıklamalarıyla tepki çeken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oturum sırasında yaptığı açıklamayla da tepkilerin artmasına neden oldu. Ben Gvir, rozetlerin bilinçli bir tercih olduğunu açıkça dile getirerek şunları söyledi:

''Hepimiz bu rozeti takma konusunda anlaştık. Bu, idam cezasının uygulanma yöntemlerinden birini simgeliyor. Elbette asma dışında elektrikli sandalye ve ölümcül enjeksiyon gibi seçenekler de var.''

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA İDAM CEZASI

Söz konusu yasa tasarısı, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesinin önünü açmayı hedefliyor. Tasarı, insan hakları örgütleri tarafından “açık infaz çağrısı” olarak nitelendiriliyor ve İsrail içinde de ciddi tartışmalara yol açmış durumda.

İnsan hakları savunucuları, Meclis'te sergilenen bu sembolik gösteriyi “nefret söylemi ve sistematik şiddetin normalleştirilmesi” olarak değerlendirirken, uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğu uyarısında bulundu.