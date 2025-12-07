Büyük skandal: İsrail’in casus yazılımı telefonlara sızmış

REKLAMA BAKMAN YETERLİ

Teknik analizlere göre Predator bulaştığında cihazın neredeyse tüm bileşenleri operatörün kontrolüne geçiyor. Kamera, mikrofon, mesajlar, e-postalar, konum verileri, fotoğraflar… Ne varsa erişiliyor. Üstelik tüm trafik, “CNC Anonymization Network” adı verilen bir sunucu zincirinden geçirilerek operatörün kimliği gizleniyor.

Normal şartlarda böyle saldırılarda kurbanın bir bağlantıya tıklaması gerekir. Ancak Intellexa, bu gerekliliği ortadan kaldıran farklı yöntemler geliştirmiş. İç sunumlarda, şirketin bazı internet servis sağlayıcılarıyla bu amaçla işbirliği yaptığı, hatta kapasite satın aldığı bile görülüyor. Böylece “ek bir zero-click açığa gerek kalmadan” sıfır tıklama benzeri enfeksiyonlar mümkün hâle geliyor.

Amnesty International’ın araştırmaları, reklam tabanlı bu saldırı tekniğinin yalnızca Intellexa’ya özgü olmadığını, başka casus yazılım şirketleri ve bazı devlet aktörleri tarafından da kullanıldığını doğruluyor. Görünmez biçimde tarayıcı açıklarını tetikleyen bu yöntem, uzmanlara göre daha da yaygınlaşacak.