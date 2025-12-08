Menü Kapat
Namaz Vakitleri
Okullar tatil mi son dakika? Kar yağışı sonrası gözler kar tatili açıklamasında

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken öğrencilerin gözü okullarda kar tatili var mı sorusuna çevrildi. Bolu'da etkili olan kar yağışı sonrasında bugün ve yarın okulların tatil durumu araştırıldı.

08.12.2025
08.12.2025
Valilikler olumsuz hava koşulları durumunda okulları tatil etme kararı alabiliyor. Ülkemizin birçok ilinde etkili olan sonrasında okullarda kar tatili olacak mı merak edildi.

OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Son günlerde etkili olan kar yağışı birçok ilde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hava koşullarının ulaşımı etkilenmesi durumunda valilikler tarafından okullar tatil kararı alınabiliyor. Şu an için okullarda tatil durumu bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuz olması halinde okullarda tatil kararı alınabiliyor.

OKULLARDA KAR TATİLİ OLACAK MI?

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. Ülkemizin birçok yerinde etkili olan kar yağışı ile beraber gözler okullarda tatil durumuna çevrildi.

