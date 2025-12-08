Okullar tatil mi son dakika? Kar yağışı sonrası gözler kar tatili açıklamasında

Valilikler olumsuz hava koşulları durumunda okulları tatil etme kararı alabiliyor. Ülkemizin birçok ilinde etkili olan kar yağışı sonrasında okullarda kar tatili olacak mı merak edildi.

OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Son günlerde etkili olan kar yağışı birçok ilde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hava koşullarının ulaşımı etkilenmesi durumunda valilikler tarafından okullar tatil kararı alınabiliyor. Şu an için okullarda tatil durumu bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuz olması halinde okullarda tatil kararı alınabiliyor.

OKULLARDA KAR TATİLİ OLACAK MI?

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. Ülkemizin birçok yerinde etkili olan kar yağışı ile beraber gözler okullarda tatil durumuna çevrildi.