İnsansı robot trafik polisi olarak işe başladı

Çin’in teknoloji merkezi Hangzhou’da trafik yönetimi, insansı bir robota emanet edildi. “Hangxing No. 1” adı verilen robot, kavşakta tıpkı bir polis memuru gibi araç akışını yönlendiriyor, ihlalleri anında tespit ediyor.
Yapay zekâdaki hızlı gelişim, robotik dünyasını da bambaşka bir noktaya taşıdı. Artık “geleceğin teknolojisi” dediğimiz birçok şey sokaklarda karşımıza çıkıyor. Bunun en güncel örneği bu hafta Çin’in Hangzhou kentinde görüldü. Şehrin en işlek kavşaklarından birine, tam 1.80 boyunda insansı bir trafik polisi yerleştirildi. Adı: Hangxing No. 1.
Robot, insan trafik polislerinin yaptığı standart el işaretlerini neredeyse birebir taklit ediyor. Ellerini kaldırıyor, yön gösteriyor, gerektiğinde sürücülere sesli uyarılarda bulunuyor. Yani kavşağın tüm düzeni ondan soruluyor.
İşin ilginç yanı, bu robot sadece “dur–geç” işaretleri yapmakla kalmıyor. Üzerindeki gelişmiş kamera sistemi sayesinde kavşağın dört bir yanını aynı anda takip edebiliyor. Trafik ışıklarıyla da senkronize çalıştığı için verdiği hareketler, ışıkların ritmine uyuyor. Hatta dijital bir düdük sesi bile çıkarabiliyor.
NotebookCheck’in aktardığı bilgilere göre sistem oldukça kapsamlı:
Kask takmayan motosikletliler, bisikletlilerin şeritten çıkması, kırmızı ışıkta yürüyen yayalar… Hepsi anında tespit ediliyor. İhlal olduğunda robot sakin bir tonla uyarısını yapıyor. Amaç ceza kesmek değil; davranışı o anda düzeltmek. Bu yüzden kullanılan dil ve ton özellikle yumuşak seçilmiş.
Hangxing No. 1, sürekli bir veri akışıyla çalışıyor. Kameralardan gelen görüntüler yapay zekâ modeline aktarılıyor; model de stop çizgisini geçen araçları, ışık ihlallerini ya da tehlike yapabilecek hareketleri anında analiz ediyor. Tespit edilen her olay kayıt altına alınıyor ve doğrudan polis sistemine gönderiliyor.
İlk aşamada robotun yanında hâlâ bir insan memur bulunuyor. Ancak o da sadece gerektiğinde, robotun sesli uyarılarının yetersiz kaldığı anlarda devreye giriyor.
Robotun çalışma süresi 6 ila 8 saat arasında değişiyor. Pil azaldığında kendi başına şarj istasyonuna dönüp bataryasını yenileyebiliyor. Yani sabah ve akşam trafiğinin yoğun saatlerinde kesintiye uğramadan görev yapması hedefleniyor.
Mühendis Zhang Wanzhe, robotun hâlâ öğrenme aşamasında olduğunu söylüyor. Özellikle yoğun trafik görüntüleri analiz edilerek yapay zekânın hatalı tespit oranı düşürülmeye çalışılıyor. Ekim ayındaki testlerde gölgeler ya da rüzgâr nedeniyle oluşan bazı hareketlerin sensörleri yanılttığı görülmüş. Bu yüzden sistem sürekli güncelleniyor.