İnsansı robot trafik polisi olarak işe başladı

KAVŞAĞIN TÜM VERİSİ ROBOTA AKIYOR

Hangxing No. 1, sürekli bir veri akışıyla çalışıyor. Kameralardan gelen görüntüler yapay zekâ modeline aktarılıyor; model de stop çizgisini geçen araçları, ışık ihlallerini ya da tehlike yapabilecek hareketleri anında analiz ediyor. Tespit edilen her olay kayıt altına alınıyor ve doğrudan polis sistemine gönderiliyor.

İlk aşamada robotun yanında hâlâ bir insan memur bulunuyor. Ancak o da sadece gerektiğinde, robotun sesli uyarılarının yetersiz kaldığı anlarda devreye giriyor.