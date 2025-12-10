Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı atama kararları yürürlüğe girdi.

YÜZLERCE HAKİM VE SAVCI ATANDI

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03.09.2025 tarihli ve 1334 sayılı, 10.09.2025 tarihli ve 1381 sayılı, 03.10.2025 tarihli ve 1571 sayılı, 27.11.2025 tarihli ve 2029 sayılı, 02.12.2025 tarihli ve 2085 sayılı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

