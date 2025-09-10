Türkiye ekonomisi için pozitif adım: Fitch büyüme tahminlerini yükseltti

Fitch Ratings, bu yıl için Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,2’den yüzde 2,4’e, 2026 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkardı. Türkiye'ye ilişkin bu yıl büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,5’e yükseltti. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,5, 2027 yılında ise yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Fitch, küresel ekonomide görülen durgunluk karşısında Türkiye’nin büyüme potansiyeline vurgu yaptı. Kuruluşa göre, 2026 yılında uygulanmaya başlayacak olan zorunlu tasarruf uygulamaları ve dış kaynak desteği Türkiye ekonomisini yükseltecek en büyük unsurlar olacak.