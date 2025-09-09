Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın yeni rekorunu kırdı: 4 bin 915 lirayı gördü!

Ons ve güncel gram altın fiyatları Fed'in faiz indirimi beklentileriyle rekor yükselişine devam ediyor. Ons altın 3 bin 600 doları aşarken gram altın ise iç piyasada 4 bin 915 TL’ye yükseldi.

Gram altında rekorlar peş peşe geliyor. Altının ons fiyatı şu sıralar 3 bin 640 dolardan işlem görürken ise iç piyasada 4 bin 915 TL’den işlem görüyor. Orta Doğu'da yaşanan belirsizlik, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlanmaması ve ABD Başkanı Trump’ın Fed yöneticisini görevden alması nedeniyle altının onsunda yeni rekorlar bekleniyor. Uzmanlar ise önümüzdeki dönemde gram altının 5 bin 500 TL’ye kadar yükselebileceğini söyledi.

Gram altın yeni rekorunu kırdı: 4 bin 915 lirayı gördü!

GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatının yükselmesinde çeşitli faktörlerin olduğunu ifade eden kuyumcu Nasir Amcalar, "Orta Doğu'da yaşanan siyasi belirsizlik, Rusya-Ukrayna krizinin hala çözülememesi, ABD Başkanı Trump’ın Fed yöneticisini görevden alması gibi birçok neden var. Eylül ayı itibariyle Fed’den bir faiz indirimi beklenmekte. Fed’in faiz indirimi de altının onsunu yukarı yönlü etkiliyor. Ons altın 3 bin 640 dolardan işlem görmekte." dedi.

Gram altın yeni rekorunu kırdı: 4 bin 915 lirayı gördü!

Amcalar, "Önümüzde günlerde yeni rekorların gelmesini bekliyoruz. Gram altın 1 Eylül itibariyle 4 bin 500 TL’den işlem görmekteydi, bugün ise 4 bin 915 TL’den işlem görüyor. Önümüzdeki zaman içerisinde saydığımız belirsizlikler düzelmez ise gram altında 5 bin 500 TL’yi görebiliriz. Gram altın şu anda 4 bin 915 TL, 7 bin 900 TL, 15 bin 800 TL, ise 31 bin 600 TL’den işlem görüyor" şeklinde konuştu.

