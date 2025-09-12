Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi

Son dönemde gündemde oldukça yer teşkil eden emlak vergisi ve rayiç bedeller konusunda hükümet düğmeye bastı. AK Parti'de emlak vergisine esas alınan arsa metrekare birim fiyatlarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. Yerel Yönetimler Başkanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 08:59

'nin Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti'de emlak vergisine esas alınan arsa metrekare birim fiyatlarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir başkanlığındaki toplantıya, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam ve beraberindeki heyet katıldı.

Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi

Açıklamada, toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Demir, AK Parti'nin belediyecilik anlayışında her zaman adalet, denge ve vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi

RAYİÇ BEDEL ARTIŞLARI MASADA

Önceliklerinin milletin huzur ve refahı olduğunu aktaran Demir, "Rayiç bedel artışları konusunda da aynı kararlılığı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sırtına yeni yükler bindirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi

Demir, özellikle büyükşehirlerde gayrimenkul değerlerindeki hızlı artışın rayiç bedellerin belirlenmesinde tartışmalara yol açtığını, amaçlarının ise vatandaşın hakkını korumak olduğunu, bu çerçevede adaletli, makul ve dengeli bir düzenleme için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.

Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi

Konunun yalnızca teknik bir mesele değil, doğrudan vatandaşın hayatını etkileyen bir husus olduğuna dikkat çeken Demir, vatandaşın hakkını korumak için tüm paydaşlarla görüştüklerini, süreci her açıdan değerlendirdiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini bildirdi.

Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi

Temel amaçlarının milletin huzur ve ekonomik istikrarını korumak olduğunu belirten Mustafa Demir, şunları kaydetti:

Emlak vergisi masada! AK Parti'den açıklama geldi

"Yerel yönetim anlayışımızda olduğu gibi her konuda şeffaf, adil ve vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen bir yaklaşımı sürdüreceğiz. Rayiç bedel düzenlemelerinde de aynı hassasiyetle hareket ederek, hem vatandaşlarımızın haklarını koruyan hem de belediyelerimizin ihtiyaçlarını gözeten bir dengeyi tesis edeceğiz. Milletimizin hayatını zorlaştıracak, yükünü artıracak hiçbir adımın yanında olmayacağız. Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

