Altın fiyatlarında çıkış yeniden başladı! Yeni zirve yakın... İşte 12 Eylül altın fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed kararına odaklandığı süreçte yeniden hareketlendi. Dün 3 bin 673,95 dolarla rekor kıran ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,8 artışla 3 bin 655 dolardan işlem görüyor. ABD vadeli altın kontratları ise hafif düşüşle 3 bin 673,70 dolara geriledi. Jeopolitik riskler ve enflasyon verileri de yatırımcıların güvenli liman talebini artırıyor. Bu tablo, ons altının 4 bin doların, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkabileceği beklentisini güçlendiriyor.

12 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.850,25 TL

Satış: 4.850,76 TL

12 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 8.014,00 TL

Satış: 8.091,00 TL

12 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 16.029,00 TL

Satış: 16.182,00 TL

12 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.960,00 TL

Satış: 32.215,00 TL

12 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.650,69 dolar

Satış: 3.651,03 dolar