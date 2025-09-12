Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Suat Vilgen

Altın fiyatlarında çıkış yeniden başladı! Yeni zirve yakın... İşte 12 Eylül altın fiyatları

Altın piyasaları, haftanın son gününde de yatırımcıların odağında. Dün yaşanan kısa düşüşün ardından yeniden çıkışa geçen ons altın zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Gram altın ise 5 bin TL sınırına yaklaşarak dikkat çekiyor. İşte 12 Eylül 2025 Cuma sabahı güncel altın fiyatları…

Suat Vilgen
12.09.2025
saat ikonu 06:42
12.09.2025
saat ikonu 06:48

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed kararına odaklandığı süreçte yeniden hareketlendi. Dün 3 bin 673,95 dolarla rekor kıran , sabah saatlerinde yüzde 0,8 artışla 3 bin 655 dolardan işlem görüyor. ABD vadeli altın kontratları ise hafif düşüşle 3 bin 673,70 dolara geriledi. Jeopolitik riskler ve enflasyon verileri de yatırımcıların güvenli liman talebini artırıyor. Bu tablo, ons altının 4 bin doların, gram altının ise 5 bin TL’nin üzerine çıkabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Altın fiyatlarında çıkış yeniden başladı! Yeni zirve yakın... İşte 12 Eylül altın fiyatları

12 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.850,25 TL

Satış: 4.850,76 TL

Altın fiyatlarında çıkış yeniden başladı! Yeni zirve yakın... İşte 12 Eylül altın fiyatları

12 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 8.014,00 TL

Satış: 8.091,00 TL

Altın fiyatlarında çıkış yeniden başladı! Yeni zirve yakın... İşte 12 Eylül altın fiyatları

12 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 16.029,00 TL

Satış: 16.182,00 TL

Altın fiyatlarında çıkış yeniden başladı! Yeni zirve yakın... İşte 12 Eylül altın fiyatları

12 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.960,00 TL

Satış: 32.215,00 TL

Altın fiyatlarında çıkış yeniden başladı! Yeni zirve yakın... İşte 12 Eylül altın fiyatları

12 EYLÜL 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.650,69 dolar

Satış: 3.651,03 dolar

#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#ons altın
#Gram Altın Fiyatı
#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
