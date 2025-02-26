Bakanlık denetimleri sıklaştırdı! Ramazan öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde toptancı, market ve restoranlara yönelik fiyat denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimlerin, Ramazan boyunca da kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

MENÜ VE KASA FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDI

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bir restoran ile Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Sitesi mercek altına alındı. Restoran denetiminde, fiyat tarifelerinin tüketiciler tarafından rahatça görülebilecek şekilde iş yerinin girişine ve masaların üzerine yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi.

Ayrıca, menüde belirtilen fiyatlar ile kasadaki fiyatların uyumu incelendi.

Ekipler, fiyat listelerinin menülerle örtüşüp örtüşmediğini ve tüketiciden herhangi bir hizmet bedeli alınıyorsa bunun açıkça belirtilip belirtilmediğini detaylı şekilde denetledi.

GIDA ÜRÜNLERİNDE ETİKET KONTROLLERİ YAPILDI

GİMAT’ta yapılan denetimde ise özellikle Ramazan ayında yoğun talep gören bulgur, pirinç ve mercimek gibi temel gıda ürünleri incelendi. İşletmelerin fiyat etiketleri kontrol edilerek yönetmeliklere uygunlukları değerlendirildi.



DENETİMLER RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı’nın ülke genelinde Ramazan ayı boyunca denetimlerini sürdüreceği vurgulandı. Açıklamada, "Fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına, başta gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere yerel ve ulusal marketler ile restoranlarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun denetimler gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verildi.