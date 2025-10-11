Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Trump'tan Çin'e yeni hamle: Yüzde 100 ek gümrük vergisi misillemesi

ABD Başkanı Trump, Çin'le ilgili alınan ekonomik kararı duyurdu. "Çin'e misilleme olarak ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız." diyen Trump ayrıca Şi Cinping ile görüşmeyeceğini de "Artık bir anlamı kalmadı." sözleriyle açıkladı.

Trump'tan Çin'e yeni hamle: Yüzde 100 ek gümrük vergisi misillemesi
Başkanı Donald , Truth Social hesabından bir paylaşım yaparak ’in dünya ülkelerine nadir toprak elementleriyle ilgili tüm üretim zincirine ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığını bildiren mektuplar gönderdiğini belirtti.

Böyle bir durumun daha önce görülmediğini söyleyen Trump, bu adımla küresel piyasaların tıkanabileceğini ve Çin dahil tüm ülkeler için hayatı zorlaştıracağını açıkladı.

"HER ZAMAN PUSUDA BEKLEDİKLERİNİ HİSSETTİM"

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çin’le ilişkilerimiz son altı ayda oldukça iyi bir seyir izledi, bu da ticaret alanındaki bu hamleyi daha da şaşırtıcı kılıyor. Ancak her zaman onların pusuda beklediğini hissettim ve şimdi, her zamanki gibi, haklı olduğum bir kez daha kanıtlandı.

"Şİ İLE GÖRÜŞMEMİN BİR ANLAMI KALMADI"

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini belirterek "Başkan Şi ile konuşmadım, çünkü buna gerek yoktu. Bu gelişme benim için olduğu kadar, özgür dünyanın tüm liderleri için de gerçek bir sürpriz oldu. Başkan Şi ile iki hafta içinde Güney Kore’deki APEC toplantısında görüşmem gerekiyordu, ancak artık bunun da bir anlamı kalmadı gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"SİNSİ VE DÜŞMANCA BİR ADIM"

Çin, açıklamasının devamında "Çin’in dünyayı adeta ‘rehin’ tutmasına asla izin verilmemeli, ama görünen o ki onların uzun zamandır planı tam da buydu. Bu plan, ‘mıknatıslar’ ve diğer nadir elementlerle sessizce kurdukları tekel benzeri bir hakimiyetle başladı; açıkçası oldukça sinsi ve düşmanca bir adım.

Fakat ABD'nin de çok daha güçlü ve kapsamlı tekel pozisyonları var. Sadece bugüne kadar bunları kullanmayı tercih etmedim, çünkü buna gerek yoktu. Ama artık var." ifadelerine yer verdi.

