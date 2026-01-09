Menü Kapat
İsviçre'de yılbaşı gecesi yangın dehşeti: İşletme sahibi gözaltına alındı

İsviçre'de kayak merkezindeki barda yılbaşı gecesi kabusa döndü. Çıkan yangında 40 kişi feci biçimde can verirken olayda yapılan ihmallere yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan işletme sahibi, yaşananlardan dolayı özür diledi

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 23:04

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde bulunan "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi saat 01.30'da çıkan yangın 40 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Soruşturma sürerken işletme sahibi çiftten Jacques Moretti'nin gözaltına alındığı açıklandı.

İsviçre'de yılbaşı gecesi yangın dehşeti: İşletme sahibi gözaltına alındı

"ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Haklarında soruşturma başlatılan Fransız işletme sahipleri Jacques ve Jessica Moretti çifti, bu sabah olayla ilgili Valais kantonundaki Sion şehrinde düzenlenen duruşmaya katıldı. İsviçre basını, Jessica Moretti'nin duruşma salonundan tek başına ayrıldığını bildirerek, Jacques Moretti'nin gözaltına alındığını aktardı. Jessica Moretti basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İşletmemizde yaşanan bu trajedinin kurbanlarını sürekli olarak düşünüyorum ve tüm kurbanlar ile bugün hala acı çekenlerden özür dilemek istiyorum" dedi.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI


Çift hakkında basında yer alan haberlerin ardından savcılık tarafından yapılan açıklamada, Moretti çiftinin ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından şüpheli bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca Jacques Moretti hakkında uçakla yurt dışına çıkabileceği şüpheleri nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. Valais polisinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.

İsviçre'de yılbaşı gecesi yangın dehşeti: İşletme sahibi gözaltına alındı

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Ülke genelinde olayda hayatını kaybedenler için bugün ulusal yas ilan edildi. Yangında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve anma töreni gerçekleştirildi. Ülkedeki tren ve tramvay seferleri dururken, başkentteki Zürih Havalimanı kısa süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Crans-Montana'da düzenlenen yerel bir anma töreninde ise itfaiyeciler ayakta alkışlandı.

NE YAŞANMIŞTI

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi de yaralanmıştı. Savcılar, yangının muhtemelen "alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmasıyla" başladığını ifade ederek, işletme sahibi Fransız çift hakkında cezai soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud ise düzenlenen basın toplantısında, söz konusu barda 2019'dan bu yana güvenlik denetimi yapılmadığını ifade etmişti. Feraud, "Bu durumdan son derece üzüntü duyuyoruz. Kontrollerin yapılmadığına dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Bu davaya dahil olup olmayacağımız hakimlerin kararına kalacak" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsviçre'deki korkunç bar yangınında ölenler arasında Türk de var!
İsviçre'de kayak merkezinde korkunç patlama! Çok sayıda can kaybı
#Dünya
