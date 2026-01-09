Menü Kapat
Politika
Ali Mahir Başarır'ın sözleri Bakırköy Belediye Meclisini karıştırdı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na ilişkin sözleri Bakırköy Belediye Meclisinde gündeme taşınınca tartışma koptu. Başarır'ın Kerimoğlu'nun mal varlığına ilişkin söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine CHP sıraları tepki gösterdi. Toplantıya ara verildi.

Ali Mahir Başarır'ın sözleri Bakırköy Belediye Meclisini karıştırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
21:44
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
21:44

Bakırköy Belediye Meclisinde eski başkanı Bülent Kerimoğlu hakkındaki iddiaların hatırlatılması üzerine gerilimli anlar yaşandı. AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu hakkında söyledi "Mal varlığı araştırılsın" sözlerini hatırlatması üzerine CHP'li üyelerin sıralarından sesler yükseldi.

Ali Mahir Başarır'ın sözleri Bakırköy Belediye Meclisini karıştırdı

"MAL VARLIĞINDA ŞAİBE VAR"

Bakırköy Belediye Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Çiğdem Kırıkoğlu başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile ilgili bazı iddialarda bulunduğunu söyledi.

Bu iddiaları AK Parti'li değil, CHP'li bir kişinin gündeme getirdiğini hatırlatan Fatinoğlu, "CHP'nin meclis grup başkanı ithamda bulundu, suçlamada bulundu, isim verdi. Açık açık, 'Bakırköy Belediye başkanının mal varlığı çok ciddi boyuta gelmiş, çok ciddi şaibe var.' dedi ve suçladı. CHP'nin grup başkanı, CHP'nin 22 yıldır yönettiği Bakırköy ilçesinin CHP'li belediye başkanının şaibeli bir şekilde çok büyük bir servet yaptığını söyledi." diye konuştu.

Fatinoğlu'nun, "Sizin meclis grup başkanınız Bakırköy'de 'Yolsuzluk, hırsızlık var.' diyor, siz Bakırköy'deki yolsuzluk, hırsızlık cümlelerini duymamaya, üstünü kapatmaya mı çalışıyorsunuz?" sorusuna Belediye Başkan Vekili Çiğdem Kırıkoğlu, "Hukuki olarak başvuruda bulunabilirsiniz, belediyemize soruları yazılı olarak sorabilirsiniz ama bugünün gündemi değil, müdahale ediyorum." şeklinde cevap verdi.

CHP SIRALARINDAN SESLER YÜKSELDİ

Fatinoğlu'nun konuşmasına, CHP'li meclis sıraları tepki gösterdi.

Belediye Başkan Vekili Kırıkoğlu, Fatinoğlu'nun konuşmasına izin veremeyeceğini belirtti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kırıkoğlu, meclise 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından meclise devam edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat'ın konuşma yaptığı sırada bir izleyici, CHP sıralarına doğru "Şimdi soruyorum, zabıtanızın benim arkadaşımın otelinde ne işi var?" diyerek tepki gösterdi.

Kırıkoğlu, izleyiciye, "Konuklar ifadede bulunamaz" diye uyarıda bulundu.

Bunun üzerine yaşanan tartışma nedeniyle meclise yeniden ara verildi.

