Arama Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Özgür Özel'den AK Parti'ye geçen milletvekilleri için çarpıcı yorum: Zaten CHP'li değiller

CHP lideri Özgür Özel, bu hafta AK Parti saflarına geçen 3 milletvekili hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, "Onlar zaten CHP'li değil, Gelecek Partili ve DEVA Partili. CHP'den giden tek bir kişi var" dedi. Özel, seçim ittifakı konusunda çarpıcı mesajlar verdi.

Özgür Özel'den AK Parti'ye geçen milletvekilleri için çarpıcı yorum: Zaten CHP'li değiller
AA
AA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 07:12
|
09.01.2026
09.01.2026
saat ikonu 07:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü TV canlı yayınında konuşan Özel; CHP listelerinden seçilip AK Parti'ye transfer olan milletvekilleri ve seçimlere ilişkin açıklamalar yaptı.

Özel, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden önce CHP'nin de dahil olduğu "6'lı masa" ile ilgili soruyu, "6'lı masa meselesi çok iyi niyetle yola çıkan ama son evresinde parti içinde tartıştığımız, itirazlarımızı, eleştirimizi yaptığımız ama bunlar 4-5 Kasım kurultayında bıraktığımız bir süreç." dedi.

SEÇİM İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Yapılan son genel seçimi, "yanlışların ve doğruların yapıldığı bir seçim" olarak nitelendiren Özel, "Doğruları devam ettirmekte fayda var, yanlışlardan da uzak durmak lazım." ifadesini kullandı.

Özel, "Günü geldiğinde siyasi partilerle iyi diyaloğumuzu bir seçim ittifakına dönüştürmek zarureti, seçim sathı mahallinde lazım olursa o zaman konuşulur, görüşülür." diye konuştu.

Özgür Özel'den AK Parti'ye geçen milletvekilleri için çarpıcı yorum: Zaten CHP'li değiller

AK PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLER HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN YORUM

Partisinden istifa ederek, başka siyasi partilere katılan milletvekilleriyle ilgili soru üzerine Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Şu anda AK Parti'ye katılanlar, CHP listelerinden girdiler. İçlerinde seçime CHP adına giren tek bir kişi vardı o da Mersin Milletvekili. İçimiz acıyor, yüreğimiz dağlanıyor. Kendi partilerini de utandırıyorlar ama onlar zaten CHP'li değil, Gelecek Partili ve DEVA Partili. CHP'den giden bir kişi var o kişinin de ne ailesi daha önce CHP'ye oy atmış, aday olduğunda bütün Mersin ayağa kalkmış, arkadaşlarımız 'yapmayın, etmeyin' demiş. Ne geçmişi CHP'li ne bugünü. Partinin genlerinden gelen, listemizden seçilen ve AK Parti'ye giden henüz bir kişi olmadı. Allah göstermesin, o ızdıraba da zor dayanırız. Sanki 'CHP'liler AK Parti'ye gidiyormuş' gibi bir görüntü yok."

YENİ YOL GRUBUNA 'VEKİL TRANSFERİ' SİNYALİ

Özel, "Transferlerle birlikte Yeni Yol Grubu düşme durumunda. Meclis'te farklı bir transfer, bir dayanışma olabilir mi? Sizinle temasa geçen oldu mu?" şeklinde soruya karşılık, kendileriyle bir temas kurulmadığını belirterek, "Demokrasi adına görev bize düşerse, yeniden değerlendiririz." cevabını verdi.

HÜKÜMETE 'EMEKLİ MAAŞI' ÇAĞRISI

Özel, emekli maaşlarının artırılmasına yönelik TBMM'de yapacakları eyleme ilişkin soru üzerine, "AK Parti yarın dese ki 'hiç olmazsa bir asgari ücret yapıyoruz', biz nöbeti o gün bırakırız." ifadesini kullandı.

