Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Üç milletvekili AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Toplantısı'nda düzenlenen törenle Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden istifa eden üç milletvekili, AK Parti'ye geçti.
CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti'ye gerçekleşen bu katılımla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 275'e yükseldi. CHP'nin sandalye sayısı ise 138'e geriledi.