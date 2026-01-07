Menü Kapat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Üç milletvekili AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantsı'nda partilerinden istifa edip AK Partİ'ye geçen üç milletvekilinin rozetlerini taktı. Vekillerin rozetlerini taktıktan sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 14:09
|
07.01.2026
07.01.2026
saat ikonu 14:17

AK Parti Grup Toplantısı'nda düzenlenen törenle Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden istifa eden üç milletvekili, AK Parti'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Üç milletvekili AK Parti'ye geçti

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Üç milletvekili AK Parti'ye geçti

SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

AK Parti'ye gerçekleşen bu katılımla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 275'e yükseldi. CHP'nin sandalye sayısı ise 138'e geriledi.

