İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin AK Parti'ye katılacağını TGRT Haber ekranlarında duyurdu!

Siyaset dünyası, yarın düzenlenecek olan AK Parti grup toplantısına kilitlendi. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında canlı yayınlanan Taksim Meydanı programında, AK Parti’ye katılacak yeni isimleri ve sürece dair perde arkası bilgileri paylaştı.

CANLI YAYINDA DOĞRULADI

Barış Yarkadaş, program esnasında ulaştığı İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in katılım bilgisini bizzat doğruladığını belirtti. Yarkadaş, Şahin ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şu sözlerle aktardı: "İsa Mesih Şahin yarın AK Parti'ye katılıyor. Kendisine ayrıntıları sordum. 'AK Parti'ye katılacağım yönündeki bilginiz doğrudur' dedi."

CUMHURBAŞKANI İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Milletvekili İsa Mesih Şahin, programa gönderdiği mesajda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ifade etti. Şahin, kararının gerekçesini şu şekilde açıkladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün bir görüşmemiz oldu. Yarın grup toplantısına AK Parti'ye katılım sağlayacağız. Ben 21 yaşından itibaren AK Parti'de 17 yıl siyaset yaptım. Bu karar ile gençlik yuvamıza dönmüş olacağım. Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler, iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi gerektiriyor. Bu sorumluluk bilinciyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden tek ses olmanın vakti olduğunu düşünüyorum. Bu motivasyonla tekraren gençlik yuvamıza döneceğimi ifade ediyorum."

MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI DEĞİŞİYOR

Yayında paylaşılan bilgilere göre, yarın sadece İsa Mesih Şahin değil, Hasan Ufuk Çakır’ın da AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Bu katılımlarla birlikte AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) toplam milletvekili sayısının 275’e yükseleceği ifade edildi.