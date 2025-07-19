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Gelecek Partisi'nde istifa depremi! Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin havlu attı

Gelecek Partisi milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Temurci, parti yönetimi çok sert bir dille eleştirerek, "Ne acıdır ki; "ehliyet, liyakat ve istişare" diye yola çıkanlar, bugün sadece "sadakat" İstemektedir. Ülke yönetiminin kişiselleştirildiği iddiasında bulunanlar, maalesef "ben" anlayışına teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

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Gelecek Partisi'nde istifa depremi! Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin havlu attı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 21:33

'nde depremi sürüyor. Partinin iki milletvekili Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, partilerinden istifa etme kararı aldı. Partinin kurucu üyelerinden olan Selim Temurci sosyal medya hesabından istifasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Büyük umutlarla kurduğumuz Gelecek Partisi'nin içinde olduğu mevcut durumun Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesi artık imkânsız hale gelmiştir.
Gelecek Partisi büyük bir iddiayla kurulmuş, kuruluş döneminde hem Genel Merkez nezdinde hem de teşkilatlarda çok iyi bir kadro oluşturmuştur. Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilatlarımız olağanüstü gayretler ortaya koymuştur.
Partimiz kuruluş döneminde vatandaşın sahip çıkabileceği bir potansiyele sahipken bugün gelinen noktada "siyasetteki konjonktürel dalgalanmaya göre kendisine yer bulmaya çalışan bir siyasi yapı" haline dönüşmüştür. Öyle ki; organik olmayan siyasi oluşumlarda yer alabilme adına partinin isminden dahi vazgeçilmiştir.

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin havlu attı

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA PSİKOLOJİSİ

Amacını, hedeflerini ve kuruluş ilkelerini unutan bir siyasi yapının geleceği de olamaz. Dolayısıyla; "süreç içerisinde yaşanan kimlik bunalımları, sokağın gerçeklerinden kopuk siyaset tarzı, siyasetin doğasına aykırı düşen ittifaklar, ben merkezli siyaset anlayışı, geçmişle hesaplaşma psikolojisi" gibi sebepler Gelecek Partisi'ni kuruluş iddiasından uzaklaştırmıştır.
Siyaset milletle birlikte, inanmış bir kadro ile yapılır. Sokağın gerçeklerinden kopuk bir siyasi partinin büyümesi imkansızdır. "Küçük olsun, benim olsun" anlayışından Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir siyaset çıkmaz.

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin havlu attı


Partimizin içinde bulunduğu olumsuz tabloya ilişkin genel ve yerel seçim yenilgileri sonrası parti içinde yapılan tüm müzakereler, sözlü-yazılı tüm öneriler sonuçsuz kalmış, bu konularda istişare mekanizmaları işletilmemiş, bunun yanında Genel Başkan tarafından da sahici bir çıkış yolu ortaya konmamıştır.
Bu durum, partimize emek veren kurucularımızın ve teşkilatlarımızın önemli bir bölümünün süreç içerisinde partiden kopmasına sebep olmuştur.

https://x.com/isamesihsahin/status/1946631144964767817

KENDİ MAHALLESİYLE "KAVGALI" KONUMA GELMİŞTİR.

Ne acıdır ki; "ehliyet, liyakat ve istişare" diye yola çıkanlar, bugün sadece "sadakat" İstemektedir. Ülke yönetiminin kişiselleştirildiği iddiasında bulunanlar, maalesef "ben" anlayışına teslim olmuştur. Mahallelerimizden çıkacağız diyenler, kendi mahallesiyle "kavgalı" konuma gelmiştir.
Partimizin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı ve vatandaşımızın beklentileriyle arasında büyük bir mesafe oluştuğu açıkça görülmektedir. Oysa siyasi partiler, sokağın gündemine göre siyaset yaparlar. Vatandaşımızın siyasetten önemli beklentileri varken, partimizin bu beklentilere odaklanamayıp teori siyasetinde boğulması gerçek siyaseti ıskalamaktan başka bir şey değildir.

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin havlu attı

KİMLİK BUNALIMI YAŞANIYOR

Maalesef üst üste yaşanan kimlik bunalımları nedeniyle partimiz bir türlü gerçekçi bir siyasi zemine oturamamış, kimlik bunalımına bir çözüm de bulunamamıştır. Dolayısıyla gerek mecliste verdiğimiz mücadeleler gerekse de teşkilatlarımızın ortaya koyduğu üstün gayretler siyaseten bir sonuca dönüşememiştir.
Bugün geldiğimiz noktada siyasi duruşumuza ve vicdani sorumluluğumuza daha fazla aykırı düşmemek adına kurucusu olduğumuz Gelecek Partisi'nden istifa ediyoruz.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. Ahmet Davutoğlu'na, milletvekillerimize, genel merkez yöneticilerimize, İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.
İnsanımızın daha iyi bir geleceği hak ettiğine olan inancımızdan, dolayısıyla ülkemiz için verdiğimiz mücadeleden vazgeçmiş değiliz. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte gerçekçi zeminlerde sonuna kadar sürecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#istifa
#gelecek partisi
#Selim Temurci
#İsa Mesih Şahin
#Türk Siyaseti
#Politika
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