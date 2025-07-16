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 | Özge Sönmez

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen CHP’den istifa etti

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sözen yaptığı açıklamada “Manavgat’ı çağdaş bir kent haline getirmek için gece gündüz çalıştık. Emanete ihanet etmedik” ifadelerini kullandı.

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Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen CHP’den istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:08

15 yıl Belediye Başkanlığı yapan Şükrü Sözen 'den ettiğini duyurdu. CHP üyeliği askıya alınan Sözen yaptığı açıklamada, Partime zarar vermemek adına ve ismimi hak etmediğim bu sığ tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen CHP’den istifa etti

"BOŞ VE YARARSIZ İŞLERLE UĞRAŞMADIK"

Karar üzerine eski Manavgat Şükrü Sözen, yaptığı açıklamayla partisinden istifa etti. Sözen, Manavgat'ı daha yaşanabilir bir kent yapmak amacıyla 15 yıl büyük bir onur ve gururla yürüttüğü belediye başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti. Görev süresi boyunca yapılan yatırım ve hizmetlerle Manavgat'ı çağdaş bir kent görünümüne, Manavgat Belediyesi'ni ise kurumsal bir yapıya kavuşturduklarını ifade eden Sözen, "Görevimizi yaparken emanete ihanet etmedik. Halimizden şikayet etmedik, büyüğümüze saygı duyduk, küçüğümüzü sevdik. Boş ve yararsız işlerle uğraşmadık. Manavgat'ımızın öz değerlerini koruduk. Kişilere değil, halka hizmet ettik. Kötülüğe meyletmedik. Kaynaklarımızı boşa sarf etmedik. Halkımızın ve kamunun hakkına sahip çıktık. Hatamız varsa kabullendik. Haklı olduğumuz yerde de sesimizi yükselttik. Eğilip bükülmedik, kimsenin de cebine girmedik. Göreve geldikten çok kısa bir süre sonra hain FETO'nün ülkemize zarar verdiği dönemlerde biz de bu süreden nasibimizi alarak hak etmediğimiz halde 16 ay halkımıza hizmet etmekten mahrum bırakıldık. 16 ayın sonunda hiçbir ceza almadan 'Hiçbir kamu zararı yoktur, hiçbir suç unsuru yoktur' ibaresi ile beraat edip, kaldığımız yerden hizmetlerimize devam ettik" dedi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen CHP’den istifa etti

"YILMADAN HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA OLDUK"

Görev süresi boyunca büyükşehir yasasının çıkarıldığını, bütün dünyayı etkileyen pandeminin yaşandığını ve Manavgat'ta Türkiye'nin en büyük yangınının meydana geldiğini hatırlatan Sözen, "Her koşulda yılmadan hemşehrilerimizin yanında olduk. Dik durduk, zor şartlara ve kısıtlı kaynaklara rağmen mücadele ettik. Toplumsal barış adına bir ve beraber olmaya önem verdik. Biz sadece atamızdan ve ailemizden aldığımız terbiyeyle çalıştık, hizmet ettik ve görevimizi onurumuzla, gururumuzla teslim ettik" diye konuştu.

"YAŞANAN BU SÜREÇLE İLGİLİ UZAKTAN VE YAKINDAN HİÇBİR İLGİ VE ALAKAM YOK"

Belediye başkanlığını tam anlamıyla yerine getirmiş olmanın vicdan rahatlığı ile görevi devrettiğini belirten Sözen, "Ne yazık ki son günlerde dede, baba ocağı olarak gördüğümüz, büyük gayret ve emeğimizin olduğuna inandığımız Manavgat Belediyesi'nin ülke genelinde üzücü bir şekilde yer alması yüreğimizi sızlattı, acıttı. Bu sürecin şokunu yaşarken mensubu olmaktan hayatımın her aşamasında gurur duyduğum, ailem ve atalarımdan bana miras olan CHP'den almış olduğum bir tebliğ, beni ve ailemi fazlasıyla üzmüştür. Yaşanan bu süreçle ilgili uzaktan ve yakından hiçbir ilgi ve alakam olmamasına rağmen üyeliğimin askıya alınmış olması tebliği ve gerekçesi, beni derinden yaralamıştır. Yaşamım boyunca hiçbir zaman halkımızın, ailemin ve partililerimin başını öne eğecek hiçbir oluşumun içinde asla olmadım" şeklinde konuştu.

İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Görev süresi de dahil olmak üzere hayatının her aşamasında baskılara boyun eğmediğini söyleyen Sözen, "Doğru bildiğim yolda dimdik yürümüşken, yaşanan bu sürecin başından beri hak etmediğim yanlış bilgilendirmelere rağmen partime, Manavgat'ımıza ve belediyemize zarar vermemek adına sessizliğimi korudum. Herkes bilir ki, Şükrü Sözen her platformda, her koşulda hakkını ve doğru bildiklerini sonuna kadar savunacak cesaret ve donanıma sahiptir. CHP çatısı altında Manavgat'ımıza ve ülkemize vermeye çalıştığım hizmet süreci hayatımın en büyük onurudur, çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır. Şeref, haysiyet ve onurum her şeyin üzerindedir. Partime zarar vermemek adına ve ismimi hak etmediğim bu sığ tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

ETİKETLER
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#Şükrü Sözen
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