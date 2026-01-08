AK Parti'de büyükşehir transfer listesi hazır! Fatih Atik o illeri tek tek açıkladı

Siyaset dünyası, AK Parti saflarına katılması beklenen yeni isimlere kilitlendi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında yaptığı açıklamalarla AK Parti'nin gündemindeki büyükşehir belediye transferlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Görüşme trafiğinde sadece milletvekillerinin değil, kritik büyükşehirlerin ve yerel yönetimlerinin de olduğunu belirti.

KRİTİK İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Gazeteci Fatih Atik'in paylaştığı bilgilere göre, AK Parti yaklaşık 9-10 milletvekili ile görüşmesinin yanı sıra stratejik öneme sahip büyükşehir belediyeleri ile temas halinde. Atik, görüşme trafiğinin yaşandığı merkezleri tek tek sıraladı. Listede öne çıkan yerler arasında Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bursa gibi büyükşehirler ile Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit bulunuyor.

SİYASETİ HAREKETLENDİRECEK AÇIKLAMALAR

Sürece dair detayları Medya Kritik programında paylaşan Atik, görüşmelerin devam ettiğini ancak katılım sürecinin belli bir aşamadan geçtiğini ifade etti. Atik, programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Transfer işi devam edecek. CHP'de AK Parti'de bunları sürdürecekler. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Transfer sürecinin yeni rozetler takılacak yani AK Parti grubunda muhtemelen. Sadece milletvekilleriyle de sınırlı değil. Yani Büyükşehir Belediye Başkanları da var AK Parti'nin görüştüğü."

GÖRÜŞÜLEN BELEDİYELERDE SON DURUM

Belediye başkanlarının geçiş süreciyle ilgili somut isimlerden ziyade sürece odaklanılması gerektiğini hatırlatan Atik, görüşülen yerleri şu sözlerle detaylandırdı:

"Afyon Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi... İzmit'le de olabilir. Şu an geçen yok. Balıkesir belediyesinde de operasyon oldu. Bu süreçler öyle hemen olmuyor. Görüşmelerin devam ettiği, daha önce de adları duyulmuştu bunların zaten. Afyonkarahisar, Balıkesir, İzmit, Bursa gibi büyükşehir belediye başkanlarını ve daha İzmit ilçe ama yani... Bunların ilçeleriyle beraber farklı çok sayıda belediye başkanıyla... İzmit merkezinde onların da temasları devam ediyor ama bu şu değil yani; görüşmeler var. Kendileri gelmek istiyor bazıları belediye başkanlarının. Bazılarına AK Parti davette bulunuyor. Ama bu iş o kadar hızlı olmuyor."

"AK PARTİ İÇİNDE İTİRAZLAR DA OLUYOR"

Transfer sürecinin sadece dış görüşmelerle değil, parti içi dengelerle de şekillendiği belirtiliyor. Atik, bazı itiraz noktalarına dikkat çekerek şunları ekledi:

"AK Parti'nin içinde de direnç noktaları var. Bazen itirazlar oluyor. Bazen bu işler biraz uzuyor vesaire ama yani bu isimlerden nazaret söylüyorum. İlla bunlar geçecek diye söylemiyorum. İlerleyen dönemde bu görüşmeler sürüyor. Yeni transferleri göreceğiz."

İSTANBUL İDDİASI

Programın sonunda İstanbul’a dair gelen bir soru üzerine ise Atik, "İstanbul'da bir ilçe olabilir mi?" sorusuna, "Olabilir. Ya ben bir de bunları şeyden duyuyorum yani AK Parti'den değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden duyduğum bilgiler bunlar yani. CHP'nin kendi içinde." cevabını vererek kulis bilgilerinin kaynağına dikkat çekti.