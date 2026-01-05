Özgür Özel'in vekillere verdiği talimatı Fatih Atik duyurdu! İşte CHP'nin yeni sandık oyunu

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında CHP’nin kapalı grup toplantısına dair edindiği son dakika bilgilerini paylaştı. Atik’in aktardığı bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada siyasetteki sert üsluptan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Normalleşmeye devam edeceğiz. Bizim Cumhur İttifakı'nın tabanıyla bir sorunumuz yok. Siyasette kavga dilini bırakacağız." dedi. Atik, Özel’in bu hamlesinin arkasında anket verilerinin yattığını belirtti.

"%50+1 HEDEFİNE BAŞKA TÜRLÜ ULAŞAMAYIZ"

Gazeteci Fatih Atik, Özgür Özel’in iktidar yolundaki stratejisini şu sözlerle özetlediğini iletti: "Normalleşmeyi sürdürmeliyiz. Ve bu normalleşme süreci anketlerde bize yarıyor. Başka türlü %50'yi bulamayız. Kavga edenlerden de televizyonlarda hoşlanılmıyor." Atik’in kulis notlarına göre Özel, normalleşme adımlarının seçmen nezdinde karşılık bulduğunu ve 50+1 hedefine ulaşmak için bu sürecin devam etmesi gerektiğini savundu.

"BİR KİŞİ HARİÇ HEPİNİZİ SEVİYORUM"

Toplantının diğer detaylarını da paylaşan Atik, Özel’in vekil sayısını 300’e çıkarma hedefinden bahsettiğini ve gruptaki isimlere yönelik bir mesaj verdiğini bildirdi. Atik’in aktarımına göre Özel, "Ben bazılarınızı üzmüş olabilirim. Benim de üzdüklerim olmuştu. Beni üzenler de olmuştur. Ama bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Sadece bir kişi hariç." diyerek konuşmasını bitirdiğini belirtti.