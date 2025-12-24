Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Gözaltına alınan Sadettin Saran'ın başını 2 ay içinde yaptığı hareket yakmış! Fatih Atik Adli Tıp sonucunun detayını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına neden olan kokain kullandığını belgeleyen Adli Tıp'taki testle ilgili önemli bir detayı Fatih Atik paylaştı. Atik, Saran'ın 2 ay içinde uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaşıldığını açıkladı.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
24.12.2025
22:35
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
22:37

Türkiye gündemini derinden sarsan ve ünlü kişilerin dosyaya dahil olmasıyla adeta her gün genişleyerek büyüyen soruşturmasında en son Kulübü Başkanı gözaltına alındı.

Saran'ı gözaltına götüren süreç ise daha önce ifade verdikten sonra kendisine yapılan uyuşturucu testinin sonuçlanmasıyla başladı. Saran'ın saç örneğinden alınan incelemede değerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan Sadettin Saran'ın başını 2 ay içinde yaptığı hareket yakmış! Fatih Atik Adli Tıp sonucunun detayını açıkladı

Sonucun ortaya çıkmasıyla "Pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım." diyen Saran özel bir klinikte test verdi. Saran'ın gözaltına alınmasına neden olan testle ilgili önemli bir bilgi veren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Saran'dan alınan saç örneğiyle yapılan tespiti açıkladı.

"2 AY İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI GÖSTERİYOR"

TGRT Haber'in Medya Kritik programında Sadettin Saran'ın Adli Tıp testiyle ilgili değerlendirmede bulunan Atik, Adli Tıp ve Adalet Bakanlığı'ndan uzman kişilerle görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadettin Saran'ın tırnağında ve kanında çıkmadı. Saran'dan 2 santim saç örneği almışlar, Adli Tıp'ta uzman kişiler bu duruma '2 ay içerisinde uyuşturucu madde kullandığını gösteriyor.' dediler. 'Bugüne kadar sıfır hatayla çalıştık.' dediler."

Gözaltına alınan Sadettin Saran'ın başını 2 ay içinde yaptığı hareket yakmış! Fatih Atik Adli Tıp sonucunun detayını açıkladı

İTİRAZ MÜMKÜN MÜ?

Atik "Saran'ın raporu 2 tane Adli Tıp Uzmanı, 1 Şube Müdürü, 1 Daire Başkanı tarafından ayrı ayrı incelenmiş." diyerek Saran'ın farklı bir kurumda da test yaptırdığını hatırlatarak Adli Tıp yetkililerine itirazın mümkün olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Atik, yetkililerin 2 rapor arasında çelişkili bir durum ortaya çıktığında Adli Tıp Üst Kurulu'na gidildiğini ancak bugüne kadar böyle bir kararın ortaya çıkmadığını söylediklerini bildirdi.

Testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu! İlk açıklama geldi: 'O maddeyi hiç kullanmadım'
ETİKETLER
#uyuşturucu
#kokain
#gözaltı
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Adli Tıp Raporu
#Gündem
