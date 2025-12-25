2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Gözler MSB’de

Bedelli askerlik ücreti 2026 yılı için askerlik çağına gelen yükümlülerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Türkiye’de bedelli askerlik bedeli, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncelleniyor.

Bu kapsamda 2026 Ocak ayında geçerli olacak yeni tutar, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti 2026 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlenecek.

Memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 olarak açıklandı.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya çıkacak.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşmiş olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 29 olması halinde memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,3 olacak. Bu fark yüzde 11’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 16,88’e yükselecek.

3 Ocak 2026 tarihinde bedelli askerlik ücreti kesinlik kazanacak.