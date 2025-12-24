Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek: "Fenerbahçe başkanlığını düşünmem"

Ali Koç'tan, Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı geldi. Sadettin Saran'ın süreci hakkında yakın çevresine düşüncelerini ileten eski başkan, şu an birlik olmaları gerektiğini belirtti.

ALİ KOÇ'TAN FENERBAHÇE ADINA SADETTİN SARAN ÇAĞRISI

Ali Koç'un yakın çevresine, "Ben böyle bir durumda Fenerbahçe başkanlığını dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." dediği öne sürüldü.

BAŞSAVCILIK GÖZALTI SÜRECİNİ DUYURMUŞTU

Başsavcılığın Sadettin Saran için açıklaması şu şekildeydi:

"Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır."