Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek: "Fenerbahçe başkanlığını düşünmem"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ali Koç'tan, Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı geldi. Sadettin Saran'ın süreci hakkında yakın çevresine düşüncelerini ileten eski başkan, şu an birlik olmaları gerektiğini belirtti.
Ali Koç'un yakın çevresine, "Ben böyle bir durumda Fenerbahçe başkanlığını dahi düşünmem. Böyle bir şey telaffuz bile edilmesin. Sayın Sadettin Saran'ın arkasında olalım. Onu destekleyelim. Kimseden çatlak söz duymak istemiyorum. Herkes bu süreçte Sayın Sadettin Saran'ın yanında olsun." dediği öne sürüldü.
Başsavcılığın Sadettin Saran için açıklaması şu şekildeydi:
"Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır."