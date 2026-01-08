Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
En düşük emekli aylığı teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Teklif yarın TBMM Başkanlığına sunulacak. İşte detaylar...

AA
08.01.2026
Türkiye'de gündemdeki yerini koruyan en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak.

10-15 MMADDELİK PAKET

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

En düşük emekli aylığı teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, yarın AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak.

ASGARİ ÜCRETE İŞVEREN DESTEĞİ DE DÜZENLEMEDE YER ALIYOR

En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.

Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

En düşük emekli aylığı teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek. 

En düşük emekli aylığı teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

NE OLMUŞTU?

2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon oranının yüzde 12,19 olarak açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına uygulanacak zam oranı belli oldu. Bu oran esas alındığında, halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, matematiksel hesaplamayla yaklaşık 18.938 TL seviyesine yükselmiş oldu. Söz konusu artış, enflasyon farkına dayalı bir hesaplamayı kapsıyor.

Buna karşın en düşük emekli aylığına ilişkin beklenti, hükümet kanadından gelen açıklamaların ardınsan Meclis’te yapılacak düzenlemeye odaklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını duyurmuştu.

En düşük emekli aylığı teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

Işıkhan, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte masaya yatırarak bu en düşük emekli aylığıyla ilgili kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak.

