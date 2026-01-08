Menü Kapat
13°
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Özgür Erdursun, 'Masadaki seçenek' diyerek açıkladı

Ocak 08, 2026 10:24
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayı itibarıyla yüzde 12,19 oranında zam kesinleşirken, en düşük emekli aylığı alan milyonlarca kişi ise yapılacak yasal düzenlemeyi bekliyor. Gözler bu hafta hükümet yetkililerinden gelmesi beklenen açıklamaya çevrildi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığına ilişkin olası senaryoları değerlendirdi. İşte Erdursun'un Dünya gazetesindeki yazısından ilgili kısım: 

"En düşük emekli aylığı neden hâlâ netleşme­di?

Asıl tartışma konusu ise en düşük emekli ay­lığı.

Bugün itibarıyla en düşük emekli aylığı 16.881 TL. Bu rakam, Temmuz ayında 14.469 TL’den %16,67 enflasyon farkı verilerek bu seviyeye çı­karılmıştı.

Ancak en düşük emekli aylığı, diğer emekli ay­lıklarından farklı bir mekanizmaya sahip. Çün­kü:

-Normalde artışlar kök aylıklar üzerinden yapılır.

-Kök aylığı 15.000 TL’nin üzerinde olanlar, enflasyon farkını doğrudan hisseder.

-Ancak kök aylığı 15.000 TL’nin altında olan­lar, Ocak ayında da 16.881 TL almaya devam eder.

AYRICA BİR DÜZENLEME GEREKİYOR 

Bu nedenle, enflasyon farkları netleşmiş olsa da en düşük emekli aylığı henüz netleşmiş değil. Çünkü bu rakam için Meclis’te ayrıca bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Eğer hükümet, en düşük emekli aylığına da %12,19 oranında enflasyon farkını yansıtma ka­rarı alırsa:

-16.881 TL,

-18.938 TL’ye yükselecek.

 

Ancak bu rakam dahi emekliler açısından bir rahatlama anlamına gelmiyor. Nitekim kamuo­yunda, bu artışın yeterli olmadığı yönünde ciddi bir memnuniyetsizlik var. 

Bu nedenle masadaki bir diğer seçenek de, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılması. Nihai karar, hükümet yetkililerinin yapacağı değerlendirme ve toplantıların ardından netleşecek."

