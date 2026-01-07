Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Ümit Buget

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli aylığı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, milyonların beklediği habere ilişkin, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" ifadelerini kullandı.

07.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
Türkiye'de gündem yeniden en düşük emekli maaşı. Hükümet en düşük emekli maaşı gündemi ile yeniden toplandı. Milyonlarca vatandaş çıkacak kararı merakla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli aylığı açıklaması!

'BU KANUNİ DÜZENLEME GEREKTİREN BİR KONU'

Konuya ilişkin TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da açıklamalarda bulunduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Grup Başkanımızla bir görüşmemiz lazım bu konuyu. Esas grubumuzun kontrolünde çünkü Mecliste düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolayısıyla bu tür konularda grup başkanımızın söyledikleri önemli tabii. Onun yaklaşımı önemli. Hükümet, Meclis bu konularda birlikte her zaman çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına iyi bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclisimizdir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Milyonlar merakla bekliyordu
En düşük emekli maaşına refah payı sinyali! Cevdet Yılmaz müjdeyi verdi
#Ekonomi
