Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli aylığı açıklaması!

Türkiye'de gündem yeniden en düşük emekli maaşı. Hükümet en düşük emekli maaşı gündemi ile yeniden toplandı. Milyonlarca vatandaş çıkacak kararı merakla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" dedi.

'BU KANUNİ DÜZENLEME GEREKTİREN BİR KONU'

Konuya ilişkin TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da açıklamalarda bulunduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Grup Başkanımızla bir görüşmemiz lazım bu konuyu. Esas grubumuzun kontrolünde çünkü Mecliste düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolayısıyla bu tür konularda grup başkanımızın söyledikleri önemli tabii. Onun yaklaşımı önemli. Hükümet, Meclis bu konularda birlikte her zaman çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan burada aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına iyi bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclisimizdir" ifadelerine yer verdi.