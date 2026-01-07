En düşük emekli maaşı için kritik toplantı tarihi belli oldu!

Türkiye'nin gündemi en düşük emekli maaşına kilitlendi. Yeni zammın ardından en düşük emekli 18.938 liraya yükseldi. Hükümet kanadından yeni düzenleme sinyali gelince milyonlarca emekli gözünü bu gündemle gerçekleştirilecek toplantıya çevirdi. Emekli maaşı düzenlemesi için yapılacak toplantının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Yıl sonu enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk 6 ayı için alacağı artış oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Mevcut hesaplamalara göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 938 liraya yükselirken, yasal düzenleme ile bu miktarın artma ihtimali milyonlarca vatandaşta yeni beklenti oluşturdu.

CEVDET YILMAZ: TAKDİR MECLİSTE

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, milyonların beklediği habere ilişkin, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" ifadelerini kullandı.