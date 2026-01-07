Menü Kapat
En düşük emekli maaşı için kritik toplantı tarihi belli oldu!

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını merak ediyor. Mevcut artışın ardından 18.938 liraya yükselen emekli maaşı için bugün bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi. Bu gelişme milyonlarca vatandaşın yeni artış beklentisini artırdı! İşte detaylar...

07.01.2026
07.01.2026
Türkiye'nin gündemi en düşük emekli maaşına kilitlendi. Yeni zammın ardından en düşük emekli 18.938 liraya yükseldi. Hükümet kanadından yeni düzenleme sinyali gelince milyonlarca emekli gözünü bu gündemle gerçekleştirilecek toplantıya çevirdi. Emekli maaşı düzenlemesi için yapılacak toplantının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği öğrenildi.

En düşük emekli maaşı için kritik toplantı tarihi belli oldu!

Ne olmuştu?

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

En düşük emekli maaşı için kritik toplantı tarihi belli oldu!

Yıl sonu enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk 6 ayı için alacağı artış oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Mevcut hesaplamalara göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 938 liraya yükselirken, yasal düzenleme ile bu miktarın artma ihtimali milyonlarca vatandaşta yeni beklenti oluşturdu.

CEVDET YILMAZ: TAKDİR MECLİSTE

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, milyonların beklediği habere ilişkin, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" ifadelerini kullandı.

