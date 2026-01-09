Menü Kapat
 Banu İriç

Mahalle muhtarı CHP'li belediyenin cenazesini kaldırdı

Adana'da mahalle muhtarı Seyhan Belediyesi'ne tepkisini dile getirmek için dikkat çeken bir eyleme imza attı. Belediyenin vefat ettiğini duyuran muhtar cenazeyi kaldırdı.

Mahalle muhtarı CHP'li belediyenin cenazesini kaldırdı
Mahalle muhtarı CHP'li belediyenin cenazesini kaldırdı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 18:30

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, Seyhan Belediyesi'ni protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Çelik 2 yıldır hizmet alamadıkları belediyenin önüne giderek cenaze mizanseni düzenledi.

Mahalle muhtarı CHP'li belediyenin cenazesini kaldırdı

"HİZMET GELMİYOR, BELEDİYENİN ÖLDÜĞÜNE KANAAT GETİRDİK"

Seyhan Belediyesi'nden hizmet alamadıkları dile getiren muhtar Saniye Çelik, "İki yıldan bu yana ömrümüz tükendi, telefonlar açıyoruz, dilekçelerle başvuruyoruz. Hiçbir hizmet gelmemesinden dolayı biz belediyenin fiilen öldüğüne kanaat getirdik. Boşuna nefisimizi tüketmeyelim hizmet yapmayacaklar. Hizmet yapmayan başkan, başkan yardımcısı, başkan vekili, müdürleri boşuna maaş almasınlar. Makam işgalcisi olmasınlar. Ömrümüz bitti hizmet getiremiyoruz" dedi.

Mahalle muhtarı CHP'li belediyenin cenazesini kaldırdı

"BELEDİYE ÖLMÜŞTÜR, UMUDU KESELİM"

Çelik,"Bu sadece Pınar Mahallesi için geçerli değil. Seyhan ilçesinin 96 mahallesi daha beter durumda. Çaresiz kaldık, artık dedik ki nefesimizi tüketmeyelim belediye ölmüştür diyelim kurtulalım. Ölüden medet umulmaz, ölü iş yapabilir mi? Yok. O zaman bizde dedik ki belediye ölmüştür, umudu keselim. 3 yıl böyle mi bekleyelim, yetkililerimiz gereğini yapacak mı? Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız biz herkesten destek bekliyoruz. Belediye fiilen ölmüştür, gereği yapılsın" diye konuştu.

Mahalle muhtarı CHP'li belediyenin cenazesini kaldırdı

