Politika
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’in iddialarına tepki: “Bu ifadeler apaçık iftiradır”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylemlerini sert bir dille eleştirdi. Duran, yapılan açıklamaların "millet iradesine saygısızlık" olduğunu vurguladı.

Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’in iddialarına tepki: “Bu ifadeler apaçık iftiradır”
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
18:14
|
08.01.2026
08.01.2026
18:14

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan, hiçbir temele dayanmayan sorumsuz ifadeleri apaçık iftira mahiyeti taşımaktadır" dedi.

Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’in iddialarına tepki: “Bu ifadeler apaçık iftiradır”

"ÖZGÜR ÖZEL YENİ BİR USLÜP BENİMSEMELİ"

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan, hiçbir temele dayanmayan sorumsuz ifadeleri apaçık iftira mahiyeti taşımaktadır. Bununla birlikte, siyasetin dilini iftiralar, mesnetsiz ithamlar ve suçlamalarla doldurmak ve bunu ısrarla tekrar etmek; milletimizin demokrasi kültürüne yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulamaya ya da sorgulatmaya çalışmak; millet iradesine yönelik açık bir saygısızlığın tezahürüdür. Türkiye, uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen, küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye, adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir. CHP Genel Başkanı’nın ifadeleri sadece Cumhurbaşkanımızı değil, Türkiye’nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef almaktadır. İç politik hesaplarla devlet yönetimi ve milli çıkarlar konularında iftira dilini kullanmak liyakat sorunlarına da işaret etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu çirkin dili ve yakışıksız ifadeleri kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel, devletin en yüce makamına karşı daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir" dedi.

#Politika
TGRT Haber
