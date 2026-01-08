Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Yaptığı tek iş iftira atmak

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye’de ve dünyada Özgür Özel’in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur" dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Yaptığı tek iş iftira atmak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
13:59
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
14:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Özgür Özel'in siyaset yapmadığını, iftira üretim merkezi olarak çalıştığını belirten Çelik, "Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor" ifadelerini kullandı.

“YALAN SİYASETİ”NDE YENİ BİR REKOR KIRIYOR"

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün “yalan siyaseti”nde yeni bir rekor kırıyor. Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Yaptığı tek iş iftira atmak

"SİYASİ AKILDAN VE AHLAKTAN TAMAMEN YOKSUN SÖZLERDİR"

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir. Türkiye’de ve dünyada Özgür Özel’in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur. Özgür Özel’in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Yaptığı tek iş iftira atmak

"YAPTIĞI TEK İŞ İFTİRA KAMPANYASIDIR"

Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

