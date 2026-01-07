Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro Türkiye'ye gönderilecekti' iddialarına cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen saldırı sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores alıkonularak New York'a getirildi. ABD'de hakim karşısına çıkan Maduro için operasyondan önce Türkiye'ye gitmesi teklif edildiği ortaya atılmıştı.

"TÜRKİYE'DE OLABİLİRDİ AMA NEW YORK'TA"

Knouyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Senatör Lindsey Graham, "Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Yani ABD'yi tehdit eden komünist bir diktatörlük olmayı bırakmanız ve başka bir yere gitmeniz gerektiği söyleniyorsa, bu teklifi kabul etmeniz iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

MADURO'YA TÜRKİYE TEKLİFİ ERDOĞAN'A SORULDU

Venezuela lideri Maduro için yapılan Türkiye teklifi, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan bu soruya "Bize gelen böyle bir haber yok" ifadeleriyle cevap verdi.