Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasından sadece birkaç dakika sonra Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun aradığı ortaya çıktı. Rubio, Venezuela'ya Çinli, Rus, Kübalı ve İranlı yetkilileri sınır dışı etmesi için baskı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 10:53

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen saldırı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasıyla son buldu. Maduro'nun alıkonmasından sadece birkaç dakika sonra Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan telefon geldi.

GİZLİ OTURUM KARARLARINI AKTARDI

The New York Times'ın (NYT) konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li Bakan Rubio, Kongre'yi 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den talep edilen konular hakkında bilgilendirdi.

Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

''KÜBA, RUSYA, ÇİN VE İRAN YETKİLİLERİNİ GÖNDERİN!''

Görüşme sırasında Rodriguez'in, ülkesinin egemenliğini savunurken aynı zamanda uzlaşmacı bir tutum sergilediği ifade edildi. Rubio, Rodriguez'den Küba, Rusya, Çin ve İran'dan gelen casuslar ve askeri personelin ülkeden çıkarılmasını isterken bazı diplomatların Venezuela'da kalmasına izin verileceğini belirtti.

Rodriguez'den ABD ile petrol ticaretini yeniden başlatmasını talep eden Rubio, Venezuela geçici yönetiminin ABD'ye karşı düşmanlık beslemesini istemediklerini söyledi.

Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve gelecek planlarına ilişkin Kongre'yi bilgilendirerek yöneltilen soruları cevaplamıştı.

''MADURO'YA EN YAKINI İHANET ETTİ'' İDDİASI

Öte yandan Kolombiya'nın eski devlet başkanı yardımcısı Francisco Santos, Maduro'nun çok güvendiği yardımcısı Delcy Rodriguez'i ihanetle suçladı. Santos, Rodriguez'in Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğini söyleyerek, ABD'ye "içeriden" yardım ettiğini söyledi.

Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

''MADURO'YU KAÇIRMADILAR, TESLİM ETTİLER''

Kolombiya'da yayın yapan NTN24'e konuşan Santos, "Onu kaçırmadılar. Onu teslim ettiler. Ben Delcy Rodriguez'in onu teslim ettiğine kesinlikle eminim. Elimizdeki bütün veri ve bilgileri bir araya getirdiğimizde onun teslim edildiğinizi görüyoruz" dedi.

Santos, "ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerini "çok pragmatik" olarak yorumlayan Santos, "Trump, Delcy'nin geçiş sürecini yöneteceğini söyledi. O da bu rol hakkında çok netti" dedi.

Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela lideri Maduro nasıl yakalandı? CIA'in taktiği yine aynı: Evinin aynısını inşa ettiler, casus en yakınındaydı
ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.