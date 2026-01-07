Maduro'nun alıkonulmasından sonra gelen telefon: ABD, Venezuela'ya gizli oturum kararlarını aktardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen saldırı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasıyla son buldu. Maduro'nun alıkonmasından sadece birkaç dakika sonra Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan telefon geldi.

GİZLİ OTURUM KARARLARINI AKTARDI

The New York Times'ın (NYT) konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li Bakan Rubio, Kongre'yi 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den talep edilen konular hakkında bilgilendirdi.

''KÜBA, RUSYA, ÇİN VE İRAN YETKİLİLERİNİ GÖNDERİN!''

Görüşme sırasında Rodriguez'in, ülkesinin egemenliğini savunurken aynı zamanda uzlaşmacı bir tutum sergilediği ifade edildi. Rubio, Rodriguez'den Küba, Rusya, Çin ve İran'dan gelen casuslar ve askeri personelin ülkeden çıkarılmasını isterken bazı diplomatların Venezuela'da kalmasına izin verileceğini belirtti.

Rodriguez'den ABD ile petrol ticaretini yeniden başlatmasını talep eden Rubio, Venezuela geçici yönetiminin ABD'ye karşı düşmanlık beslemesini istemediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve gelecek planlarına ilişkin Kongre'yi bilgilendirerek yöneltilen soruları cevaplamıştı.

''MADURO'YA EN YAKINI İHANET ETTİ'' İDDİASI

Öte yandan Kolombiya'nın eski devlet başkanı yardımcısı Francisco Santos, Maduro'nun çok güvendiği yardımcısı Delcy Rodriguez'i ihanetle suçladı. Santos, Rodriguez'in Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğini söyleyerek, ABD'ye "içeriden" yardım ettiğini söyledi.

''MADURO'YU KAÇIRMADILAR, TESLİM ETTİLER''

Kolombiya'da yayın yapan NTN24'e konuşan Santos, "Onu kaçırmadılar. Onu teslim ettiler. Ben Delcy Rodriguez'in onu teslim ettiğine kesinlikle eminim. Elimizdeki bütün veri ve bilgileri bir araya getirdiğimizde onun teslim edildiğinizi görüyoruz" dedi.

Santos, "ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerini "çok pragmatik" olarak yorumlayan Santos, "Trump, Delcy'nin geçiş sürecini yöneteceğini söyledi. O da bu rol hakkında çok netti" dedi.

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.