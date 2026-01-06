Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya düzenlenen saldırıda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasına ilişkin 'ihanet' iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak başkent Karakas üzerindeki helikopterlere ve uçaklara 'ateş açılmaması' yönünde emir verildiği öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 10:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle başlayan Venezuela saldırısı, 2 saat 28 dakikada Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasıyla son buldu. Maduro ve eşi gözaltına alınarak New York'a getirildi. ABD'nin bu kadar kısa sürede devlet başkanını ve eşini evinden alması ise dünya gündemine bomba gibi düştü.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!

''TATBİKAT DENİLDİ''

ABD'nin Venezuela saldırısının ardından ülkeyi 'ihanet' iddiaları sardı. Gazeteci Gaffar Yakınca'nın aktardığına göre, Venezuela'nın başkenti Karakas üzerindeki helikopterlere ve uçaklara 'ateş edilmemesi' yönünde emir verildi. Hatta bu emir bir 'tatbikat bildirisi' olarak geçti ve ABD hava araçlarından hiç bahsedilmedi.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!

Yakınca'nın Venezuelalı kaynağına dayandırdığı haberine göre, Venezuela ordusunun en az 400 uçaksavar, en az 5 bin omuzdan atılan roket sistemi (MANPAD) ve 60 kadar gelişkin sabit hava savunma sistemine sahip olduğu biliniyor. Bunların arasında 2 adet S300, 9 adet BUK ve 44 adet Pechora sistemi bulunuyor. Çoğu Rus yapımı IGLA sistemleri, özellikle taşınabilir olanlar, gerilla direniş yöntemlerine göre eğitilmiş personel tarafından kullanılıyor e hiçbir elektronik donanım gerekmeden ateşleniyor.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!

TEK SEBEP 'EMİR ALMIŞ OLMALARI'

Tüm bu savunma sistemlerine rağmen sadece 2 saat 28 dakika içinde Devlet Başkanı Maduro ve eşinin evinden alınmasının tek sebebi 'emir almış olmaları' olarak değerlendiriliyor. Maduro'nun içeriden ihanete uğradığı iddia ediliyor.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!

KOLOMBİYA'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Öte yandan Kolombiya'nın eski devlet başkanı yardımcısı Francisco Santos, Maduro'nun çok güvendiği yardımcısı Delcy Rodriguez'i ihanetle suçladı. Santos, Rodriguez'in Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğini söyleyerek, ABD'ye "içeriden" yardım ettiğini söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!

''MADURO'YU KAÇIRMADILAR, TESLİM ETTİLER''

Kolombiya'da yayın yapan NTN24'e konuşan Santos, "Onu kaçırmadılar. Onu teslim ettiler. Ben Delcy Rodriguez'in onu teslim ettiğine kesinlikle eminim. Elimizdeki bütün veri ve bilgileri bir araya getirdiğimizde onun teslim edildiğinizi görüyoruz" dedi.

Santos, "ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerini "çok pragmatik" olarak yorumlayan Santos, "Trump, Delcy'nin geçiş sürecini yöneteceğini söyledi. O da bu rol hakkında çok netti" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maduro'nun güvendiği dağlara kar yağdı! Venezuela ihanet iddiasıyla çalkalanıyor: ABD'ye 'içeriden' yardım etti
Venezuela lideri Maduro nasıl yakalandı? CIA'in taktiği yine aynı: Evinin aynısını inşa ettiler, casus en yakınındaydı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.