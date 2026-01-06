ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sırasında 'ateş etmeyin!' emri: Maduro içeriden ihanete uğradı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle başlayan Venezuela saldırısı, 2 saat 28 dakikada Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonmasıyla son buldu. Maduro ve eşi gözaltına alınarak New York'a getirildi. ABD'nin bu kadar kısa sürede devlet başkanını ve eşini evinden alması ise dünya gündemine bomba gibi düştü.

''TATBİKAT DENİLDİ''

ABD'nin Venezuela saldırısının ardından ülkeyi 'ihanet' iddiaları sardı. Gazeteci Gaffar Yakınca'nın aktardığına göre, Venezuela'nın başkenti Karakas üzerindeki helikopterlere ve uçaklara 'ateş edilmemesi' yönünde emir verildi. Hatta bu emir bir 'tatbikat bildirisi' olarak geçti ve ABD hava araçlarından hiç bahsedilmedi.

Yakınca'nın Venezuelalı kaynağına dayandırdığı haberine göre, Venezuela ordusunun en az 400 uçaksavar, en az 5 bin omuzdan atılan roket sistemi (MANPAD) ve 60 kadar gelişkin sabit hava savunma sistemine sahip olduğu biliniyor. Bunların arasında 2 adet S300, 9 adet BUK ve 44 adet Pechora sistemi bulunuyor. Çoğu Rus yapımı IGLA sistemleri, özellikle taşınabilir olanlar, gerilla direniş yöntemlerine göre eğitilmiş personel tarafından kullanılıyor e hiçbir elektronik donanım gerekmeden ateşleniyor.

TEK SEBEP 'EMİR ALMIŞ OLMALARI'

Tüm bu savunma sistemlerine rağmen sadece 2 saat 28 dakika içinde Devlet Başkanı Maduro ve eşinin evinden alınmasının tek sebebi 'emir almış olmaları' olarak değerlendiriliyor. Maduro'nun içeriden ihanete uğradığı iddia ediliyor.

KOLOMBİYA'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Öte yandan Kolombiya'nın eski devlet başkanı yardımcısı Francisco Santos, Maduro'nun çok güvendiği yardımcısı Delcy Rodriguez'i ihanetle suçladı. Santos, Rodriguez'in Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğini söyleyerek, ABD'ye "içeriden" yardım ettiğini söyledi.

''MADURO'YU KAÇIRMADILAR, TESLİM ETTİLER''

Kolombiya'da yayın yapan NTN24'e konuşan Santos, "Onu kaçırmadılar. Onu teslim ettiler. Ben Delcy Rodriguez'in onu teslim ettiğine kesinlikle eminim. Elimizdeki bütün veri ve bilgileri bir araya getirdiğimizde onun teslim edildiğinizi görüyoruz" dedi.

Santos, "ABD Başkanı Donald Trump'ın hamlelerini "çok pragmatik" olarak yorumlayan Santos, "Trump, Delcy'nin geçiş sürecini yöneteceğini söyledi. O da bu rol hakkında çok netti" dedi.