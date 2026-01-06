Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Maduro açıklaması! ABD'ye çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Venezuela operasyonu ve Maduro'nun kaçırılması ile ilgili konuşan Bahçeli, ''ABD'nin yaptığı haydutluktur'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Maduro açıklaması! ABD'ye çok sert tepki
06.01.2026
06.01.2026
06.01.2026

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, ''Hedefimiz süper güç Türkiye'yi inşa etmek'' dedi. Bahçeli, iç cepheye vurgu yaparak; "Şimdi anlaşıldı mı? Terörsüz Türkiye hedefi Venezuela olmayalım diye" konuştu. Bahçeli, Maduro olayına değinerek ABD'ye tepki gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Maduro açıklaması! ABD'ye çok sert tepki

Devlet Bahçeli şu açıklamaları yaptı:

Aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar insanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni miladi yılı kutluyorum. Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış Türkiye'ye gebedir. Hedefimiz süper güç Türkiye'dir. Süper güç Türkiye'nin engellenmesi diye bir şey olamayacaktır. Rehavete kapılmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye adım adım gerçekleşiyor.

"MADURO'YA SALDIRI LANETLİYORUZ"

Beyaz perdede izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Film seti Caracas'ta kurulmuştur. Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru saldırıyı nefretle sadece kınamıyor hepten lanetliyoruz. Bu ayrım bu ahlaki yıkım bu zalimlik bu kabalık bu skandal eylem hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Maduro açıklaması! ABD'ye çok sert tepki

15 TEMMUZ BENZETMESİ

Tarihte barbar kavimler Roma'yı nasıl işgal ettiyse aynısı Karakas'ta yaşanmıştır. Venezuela'da yaşanan olayla 15 Temmuz'daki olay aynı mahsuldür. Biri uyumamış direnmiş, diğeri uyumuş yenilmiştir.

TRUMP'IN YENİ HEDEFLERİ

Trump'ın yeni hedefleri Meksika, Küba, Kolombiya'dır... Konu ne narkoterör konusu ne de devlettir. Çok daha ötesindedir. Trump'ın akli melekeleri buharlaşmıştır. Venezuela'yı biz yöneteceğiz demesi, enerji alanlarına çökme girişimini deşifre etmiştir.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Maduro açıklaması! ABD'ye çok sert tepki

Şimdi anlaşıldı mı? Türk'ü sevmeyen Kürt, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz. Dünya çok cepheli, çok aktörlü, çok tehlikeli krizdedir.

Devlet Bahçeli yönteme dikkat çekti: Maduro ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan birbirinin aynısı
